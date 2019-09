Rafa Nadal: «Ha sido una de las noches más emocionantes de mi carrera» El tenista español, flamante campeón del US Open, reconoció la gran dificultad que supuso derrotar a Medvedev

Ganar una final como la vivida en el US Open no podría dar pie a otra cosa que no fuese la emoción. Tras conquistar su 19º Grand Slam, Rafael Nadal no podía contener las lágrimas cuando en las pantallas del estadio de todos sus triunfos, que no son pocos.

En la entrega de trofeos se le vio absolutamente relajado, pero sin esconder la gran sonrisa que suponía volver a levantar una copa. No olvidó, eso sí, que buena parte de esos grandes momentos vienen precedidos de sufrimiento.

«Ha sido una final increíble. He sufrido mucho y el final ha sido agónico. Medvedev ha peleado como un campeón y ahora todos saben por qué es el número cuatro del mundo. Él cambio su táctica y se convirtió en un tenista imprevisible. Por eso quiero felicitarle por el extraordinario partido que ha hecho», aseguró el español reconociendo la gran talla de su rival.

«Es una de las noches más emocionantes de mi carrera. Significa mucho ganar un cuarto título aquí y alcanzar a mitos como McEnroe. Gracias a todos aquellos que me han apoyado en los buenos y en los malos momentos». Esas fueron sus últimas palabras sobre la pista estadounidense que tantas alegrías le ha dado. No obstante, su despedida no llegó sin antes dejar un claro mensaje: «Espero volver a veros el año que viene». Toda una declaración de intenciones.