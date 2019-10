Tenis La rajada de Fernando Verdasco tras quedarse fuera del equipo para la Copa Davis Al tenista no le ha gustado quedarse fuera de «posiblemente mi última Davis en mi ciudad Madrid»

S. D. Actualizado: 21/10/2019 14:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El equipo que debute en el nuevo formato de la Copa Davis, del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid, será el integrado por Rafael Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers. Así lo anunció el capitán, Sergi Bruguera en un acto en el Consejo Superior de Deportes que se inició con un recuerdo al fallecido Andrés Gimeno.

«Sí que ha sido difícil. Y siempre es bueno para el capitán haberlo tenido difícil porque significa que hay muy buenos jugadores en España», explicó el capitán brevemente. Un argumento que no evitó que Fernando Verdasco, gran ausente en la lista, estallase en las redes sociales por no haber sido elegido.

«Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de Copa Davis y de que el capitán Sergi Bruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad Madrid. ¡Gracias a todos los que si creéis en mi!», escribió el tenista en su perfil de Twitter.

Se trata del mismo equipo que Sergi Bruguera convocó para la eliminatoria contra Francia, aunque en aquella ocasión Nadal causó baja por una lesión de última hora.

Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de @CopaDavis y de que el capitán #SergiBruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad ( #Madrid ) . Gracias a todos los que si creéis en mi! — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) October 21, 2019

España está encuadrada en el grupo B, con Croacia, actual campeona de la competición, y con Rusia, que cuenta con Daniil Medvedev, cuatro del mundo y uno de las mejores raquetas del momento.

«A mí me gusta mucho el formato. Da más posibilidaes para que los grandes jugadores puedan participar y lo hace muy atractivo. Perdemos la ventaja de escoger la superficie, pero todo no se puede tener. Creo que será un grandísimo espectáculo aquí en Madrid», zanjó el «seleccionador».