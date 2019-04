Tenis Roger Federer ataca a 'Nike' y reclama el logo «RF» El tenista suizo viste desde marzo de 2018 ropa de la marca Uniqlo, después de varios años ligado a la empresa estadounidense

El contrato que vinculaba a Roger Federer con la marca de ropa deportiva 'Nike' terminó en el mes de marzo de 2018, finiquitándose así una relación comercial que había durado desde el inicio de la carrera del tenista suizo. Sin embargo, el divorcio no se produjo de manera amistosa y aun a día de hoy, Federer sigue reclamando lo que considera que le pertenece, así como criticando a la marca estadounidense.

Uno de los motivos de esta disputa se debe a las siglas «RF», una gama de ropa creada conjuntamente con el tenista suizo que sigue explotando 'Nike'. Federer lleva reclamando la recuperación de este logo desde que se firmó la separación, algo que aún no se ha producido: «Es cuestión de tiempo que me la devuelvan. No les pertenece a ellos. Es mía», ha dicho en un entrevista para 'Women's Wear Daily '.

Actualmente, el tenista suizo viste ropa de la marca japonesa 'Uniqlo', después haber firmado un acuerdo que le reporta cerca de 300 millones de dólares en diez años. Tal y como ha asegurado, con esta vestimenta se siente más a gusto que con la de 'Nike': «Siendo sincero, a veces sentía que llevábamos equipaciones que lucían muy mal. Ellos ('Nike') fueron demasiado lejos en esa dirección equivocada. Querían hacer una camiseta de tenis moderna que, en términos de diseño, es un completo error. Era como si un camión las hubiera pasado por encima. O el hecho de poner gráficos 'funky', lo cual creo que, en un deporte como el tenis con tanta historia... Ya sabes, el polo de tenis es muy simbólico», ha asegurado.