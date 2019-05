Roland Garros «Estoy temblando y no tengo energía, no me siento bien» Kiki Bertens, número 4 del mundo y campeona en Madrid, se retira en la segunda ronda por una extraña enfermedad

La holandesa Kiki Bertens, número 4 del mundo y reciente ganadora del Mutua Madrid Open, tuvo que retirarse en su partido de segunda ronda en Roland Garros al comenzar a sentirse mal.

Bertens, que en primera ronda había ganado fácil a la francesa Pauline Parmentier, se enfrentaba a la eslovaca Viktoria Kuzmova. Los problemas empezaron en el calentamiento, pero aún así Bertens fue capaz de comenzar el choque. Con 3-1 no pudo más y requirió de asistencia médica. «Estoy temblando, no tengo energía y no me encuentro bien», explicó Bertens a la médico. A continuación, en vista de su estado físico, decidió abandonar entre lágrimas.

Turnuvanın favorilerinden Kiki Bertens, ilk sette 1-3 geriye düştükten sonra kendini iyi hissetmediği için maçtan çekildi. Kuzmova 3. turda.#RG19pic.twitter.com/eNf9hNx3dD — Tenis Kanalı (@TenisKanali) 29 de mayo de 2019

Más tarde, la holandesa explicó que había pasado mala noche, pero que pensaba que se había recuperado. «Fue un poco extraño todo. Ayer me sentía muy bien, estuve entrenando y todo fue de maravillas, pero por la noche todo cambió. Comencé a tener vómitos, diarrea y muchos calambres. Antes del partido no me encontraba mal, pero al calentar esos malestares volvieron. Me notaba sin energía y decidí retirarme».