En medio de lo que estaba siendo una exhibición de tenis demoledora, lanzado hacia el triunfo en los cuartos de final de Roland Garros, Rafael Nadal dejó uno de los puntos de la jornada. El 6-1 del primer set ante Kei Nishikori dejaba paso al 4-1 en el segundo y el balear, con tres bolas de juego y servicio, «voló» sobre la tierra de París para trazar un golpe inverosímil.

Tras un intercambio de golpes en el que Nadal llevó el dominio de forma eminente, subió a la red y recibió como respuesta una gran defensa del japonés en forma de globo. Corriendo hacia atrás, de espaldas a la pista, el de Manacor soltó el brazo por arriba y puso la pelota a los pies de Nishikori, al que se le atragantó la bola. El público, en pie, reconoció el esfuerzo del once veces campeón del Grand Slam francés con una ovación cerrada.

