Roland Garros McEnroe y la versión real del pique Thiem-Williams El mítico extenista defiende a Serena: «No es una diva, es víctima de una metedura de pata de la organización

John McEnroe, que protagoniza en Eurosport el programa «El Comisionado del Tenis», analizó la polemica suscitada entre Serena Williams y Dominic Thiem en Roland Garros por el uso de una sala de prensa. El mítico extenista defendió a la estadunidense y aportó la «versión real» de los hechos.

«El autodenominado ‘Comisionado del Tenis’ siente que debe opinar sobre la polémica entre Serena Williams y Dominic Thiem. Este ridículo incidente ha llegado demasiado lejos. También me da la oportunidad de mostrar lo fácil que es idear 'fake news' y manipular la opinión de la gente. Hechos: Dominic Thiem fue expulsado de la sala de prensa principal mientras cumplía con los medios de comunicación para dar paso a Serena Williams. Hechos: Thiem no estaba muy contento».

«Con estos dos hechos el tribunal de los medios de comunicación emitió un rápido veredicto. ¿Cómo puede hacer eso?, ¿no le da vergüenza?, ¿quién se crees que es?. Los típicos y odiosos trolls no fueron los únicos en expresar su descontento. De hecho, los principales medios de comunicación empezaron a opinar sobre ello. Como veis, cuando hay algo en internet enseguida empiezan a informar sobre ello y a expresar su opinión. ¡Sí, su opinión! ¿Qué pasó con la regla fundamental del periodismo? Según la cual tres fuentes independientes confirman el hecho y entonces, solo entonces, pueden informar sobre ello», reflexiona el extenista.

«’Pero aquí está el problema: no todos sus datos eran correctos. Este es un hecho poco conocido, pero cierto. En realidad, Serena Williams había pedido una sala más pequeña y así podría acabar con la rueda de prensa. Pero de algún modo, los organizadores insistieron en celebrarlo en la sala principal en la que se encontraba Thiem. Había una sala más pequeña disponible, que fue donde acabó Thiem. Cuando Serena se enteró de que querían mover al austriaco para hacerle sitio a ella se le escuchó decir: “wow, ¡qué grosero!», desvela McEnroe.

«Como veis, este no es un pequeño detalle, pues cambia toda la maldita historia. Serena no es una diva que no puede esperar ni dos minutos, es víctima de una metedura de pata de la organización igual que Thiem. Conozco a muchos periodistas que deberían tragarse el orgullo y pedir perdón por esto. Puedes parecer muy bien informado y muy inteligente al informar con tanta rapidez. También puedes parecer un tarado. En lo que respecta a mí, no soy un periodista de verdad, no tengo que revisar mis hechos. Básicamente… ¡Puedo decir lo que me da la santa gana!», concluye.