El duelo entre Rafa Nadal y Roger Federer ha cumplido las expectativas desde el primer momento. Los dos tenistas han demostrado el porqué de su presencia en las semifinales de Roland Garros con un catálogo de puntos excelso.

Entre ellos, es destacable el revés a dos manos con el que Nadal cerró el primer set, un golpe cruzado que sorprendió a Federer por su velocidad y colocación, y que otorgó esa primera manda aal balear por 6-3.

What a way for @RafaelNadal to finish the first set. 💥👀@rolandgarros | #RG19pic.twitter.com/oatBvRnabQ