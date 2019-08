Tenis Open Winston - Salem El tenista que derribó el muro de la sordera El coreano Lee Duck-hee se convierte en el primer sordo que gana un partido de ATP: «La gente se reía de mi discapacidad, me decían que no debía jugar»

Lee Duck-hee ocupa el puesto número 212 del ránking ATP, pero ya ha hecho historia en el tenis. En la madrugada del lunes, el jugador de Corea del Sur ganó su primer partido en un torneo grande, en el Open 250 de Winston-Salem derrotando a Henri Laaksonen. Su victoria adquiere un mayor impacto por haberse convertido en el primer tenista sordo en ganar un partido en la máxima categoría del circuito profesional.

Diagnosticado con sordera a los dos años, su sueño siempre quiso ser un profesional de la raqueta, pero su periplo por este deporte no ha sido sencillo. «La gente se reía de mi discapacidad, me decían que no debería estar jugando. Quería enseñarle a todos que podía hacerlo. Mi mensaje para aquellos con una discapacidad auditiva es que no se desanimen. Si te esfuerzas, puedes hacer cualquier cosa», comentaba Lee tras ganar el partido.

El tenista asiático no puede escuchar las palabras del árbitro, ni las indicaciones cuando una bola se va fuera, ni tampoco el impacto de la pelota con la raqueta. Se guía por las señas que le hacen desde su banquillo. Todo ello hace que cada paso que dé sea más meritorio. «Me concentro en la pelota y en los gestos de mi rival», explica el tenista. Aparte de guiarse en la expresión corporal de sus contrincantes, Lee tiene la capacidad de leer los labios, una habilidad que le enseñó su madre. A la hora de entrenar, su entrenador, Chung Hyo Woo, toma notas sobre las instrucciones que debe darle o se las envía por teléfono.

Andy Murray, tenista británico, puso en alza la valía del nuevo talento coreano: «Si tuviera que jugar con unos auriculares puestos creo que todo sería increíblemente más difícil, perdería toda sensibilidad para escuchar la velocidad de la pelota, o para entender qué tipo de efecto desprende mi rival con la raqueta. Nosotros los tenistas utilizamos mucho los oídos para recoger información a lo largo de los partidos. Obviamente, en su caso tiene una clara desventaja, por lo que ver todo lo que está consiguiendo significa un gran esfuerzo», relataba el ganador de tres Grand Slam.

Lee ha ganado ocho torneos en la categoría «future», la de menor rango dentro del tenis profesional. Ahora se encuentra en una categoría superior, «Challenger», pero aprovecha cualquier oportunidad para poder disputar rondas de clasificación para torneos más prestigiosos como en Tokio, Auckland o Marrakech.De esta forma llegó al de Winston - Salem donde se ha dado a conocer. Hasta ha llegado a jugar contra el polaco Hubert Hurkacz, número 41 del mundo.

El joven tenista está dispuesto a triunfar en este deporte, ya que tal como afirma, es su «mejor oportunidad para sobrevivir en una sociedad normal»