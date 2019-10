ATP El tenso rifirrafe entre Murray y Fognini por un ruido durante un punto El italiano importunó al escocés en un punto y este le recriminó su actitud mandándolo callar mientras hablaba con el juez de silla

Un ruido presuntamente emitido por el italiano Fabio Fognini en mitad de un punto fue el desencadenante de una discusión con el ex número uno del mundo Andy Murray, quien explotó este martes ante la prensa acusando al italiano de burlarse de él, para confirmar después que disputará las Finales de la Copa Davis en Madrid.

«No debería haberme enredado con él, pero no le permito que me hable así en la pista», apuntó el tenista británico después del intenso partido de más de tres horas en la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghái, que acabó perdiendo en el desempate del tercer set.

En los últimos puntos del partido, ambos tenistas comenzaron a discutir después de que Fognigi, número 12 del mundo, emitiera un sonido inapropiado, según denunció Murray. «Alguien hizo un ruido. No sabía quién y miré en la dirección de donde venía el ruido. Luego él me dijo: 'deja de mirarme. ¿Por qué me estás mirando?' Estaba a punto de golpear y alguien hizo un ruido (...) y esto está en contra de las reglas», explicó.

«Me ha dicho que deje de quejarme, que tenga sentido del humor ninguno, en ese momento, teníamos ganas de estar bromeando». prosiguió Murray.

Al final del partido, el británico se quejó al árbitro, con el único objetivo de dejar constancia. Mientras relataba lo ocurrido, el italiano quiso intervenir, a lo que Murray le contestó con un «shut up» («Cállate»): «No sé cuáles son las reglas respecto a esto. Nunca he vivido algo así en un partido y he jugado, no sé, 800 quizás», añadió el de Dunblane ganador de 45 títulos en su carrera.