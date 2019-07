Actualizado: 13/07/2019 14:42h

Actualizar

Nuevo juego en blanco para la tenista de Michigan que se va soltando poco a poco. Tiene complicado dar la vuelta a este primer set, pero nada es imposible. Segundo servicio liftado de Serena Williams, Simona Halep no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 0 SET 1 1 - 5

Buen derechazo desde la red de Serena Williams que supera a Simona Halep 30 - 0 SET 1 1 - 5

Simona Halep estrella su golpe de derecha en la red

Cuando parecía que Serena podía romper el saque de su rival y llevarse el juego, Simona respondió desde el fondo de la pista con sus mejores golpeos para tapar dudas. 0 - 0 SET 1 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Simona Halep que supera a Serena Williams y consigue el punto Saque plano de Simona Halep, el resto de Serena Williams se va fuera 40 - 40 SET 1 1 - 4

El golpe de derecha de Serena Williams se va fuera Oportunidad de break para Serena Williams, que parece estar encontrándose en el partido.

ADV - 40 SET 1 1 - 4

Gran resto de derecha de Serena Williams que supera a Simona Halep y consigue el punto 40 - 40 SET 1 1 - 4

El revés de Simona Halep se va fuera Está atacando bien Simona a Serena Williams. Muy dominante el juego de la rumana. 30 - 40 SET 1 1 - 4

Serena Williams estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Simona Halep, el resto de Serena Williams se va fuera

30 - 15 SET 1 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Serena Williams que supera a Simona Halep y consigue el punto 15 - 15 SET 1 1 - 4

Impresionante passing shot de Simona Halep desde el fondo de la pista supera a Serena Williams y le sirve para ganar el punto 15 - 0 SET 1 1 - 4

Remate desde el centro de la pista de Serena Williams que no da opciones a Simona Halep Juego en blanco para Serena Williams que estrena su casillero. El saque de la estadounidense puede ser algo determinante para el devenir de la final. De momento la rumana fuerte restando. Saque plano de Serena Williams, el resto de Simona Halep se va fuera

40 - 0 SET 1 0 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Serena Williams que supera a Simona Halep y consigue el punto Saque plano de Serena Williams, el resto de Simona Halep se va fuera Saque plano de Serena Williams, el resto de Simona Halep se va fuera Saque directo de Halep para ponerse 0-4. Ace de Simona Halep con un saque plano que no puede devolver Serena Williams

30 - 40 SET 1 0 - 3

El revés de Simona Halep se va fuera 15 - 40 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Serena Williams se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Simona Halep se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 3

El revés de Serena Williams se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Simona Halep que supera a Serena Williams y consigue el punto

Serena Williams ha tenido un total de 7 errores no forzados en estos tres juegos. De momento por debajo de su rival. No está dando posibilidad la de Constanza a Serena Williams. Rompe el segundo saque de la estadounidense y comienza de forma inmejorable el partido. 4 winners para Halep. 0 - 0 SET 1 0 - 3

Fabuloso resto de revés de Simona Halep que no consigue devolver Serena Williams Nueva oportunidad de break para Halep. 30 - 40 SET 1 0 - 2

El revés de Serena Williams se va fuera

30 - 30 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Simona Halep se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 2

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red Impresionante el inicio de Halep. Rapidísima respondiendo a los fuerte golpeos de Williams. 15 - 15 SET 1 0 - 2

Revés desde el centro de la pista de Simona Halep que supera a Serena Williams 15 - 0 SET 1 0 - 2

Simona Halep estrella su golpe de revés en la red

0 - 0 SET 1 0 - 2

Revés desde el centro de la pista de Simona Halep que supera a Serena Williams 0 - 40 SET 1 0 - 1

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red 0 - 30 SET 1 0 - 1

Serena Williams estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Simona Halep, el resto de Serena Williams se va fuera Primer juego del partido para la rumana, que ha restado absolutamente todo lo que le ha sacado la estadounidense.

0 - 0 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Serena Williams se va fuera Oportunidad de break para Simona Halep en el primer juego. 30 - 40 SET 1 0 - 0

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 0 - 0

El revés de Serena Williams se va fuera Saque plano de Serena Williams, el resto de Simona Halep se va fuera

15 - 15 SET 1 0 - 0

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Simona Halep supera a Serena Williams y gana el tanto Comienza la final!! Saque plano de Serena Williams, el resto de Simona Halep se va fuera La juez de silla en la final será la serbia Marijana Veljovic. Está todo preparado para que de comienzo la final. Ambas tenistas ya sobre la pista calentando. Día con nubes en Wimbldon pero con 24º de temperatura. Viento de 8 km/h.

Han tenuido que pasar 8 años para que ambas tenistas se vuelvan a ver en Wimbledon. Su primera ocasión fue en su primer enfrentamiento, en 2011. Simona Halep por su parte aborda la posibilidad de ganar su segundo Grand Slam y su primer torneo en Wimbledon, algo que ha declarado que le hace especial ilusión. Final con mucho en juego. Serena Williams busca con la final de hoy sumar su Grand Slam número 24 e igualar de esta manera a la australiana Margaret Court. En dos ocasiones se han visto las caras ambas en una final. Wimbledon será la tercera, la primera en hierba. En ambas finales, en pista dura, los partidos fueron a favor de Serena Williams. Ambas tenistas se han enfrentado en un total de 10 ocasiones. Siendo los enfrentamientos favorables para Serena Williams 9-1. Esta será la decimoprimera vez que jueguen la una ante la otra.

La estadounidense se encuentra actualmente en el puesto número 10 dentro de la WTA, mientras que Halep está en el puesto número 7. Buenas tardes! Desde la pista central llega la primera final de Wimbledon. Simona Halep (Rumanía) y Serena Williams (EEUU) comienzan a poner el broche final al torneo londinense.