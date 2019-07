Tenis Wimbledon: Así es Yuichi Sugita, primer rival de Nadal El japonés es un tenista de crecimiento lento, con 30 años y un título ATP en Turquía 2017, se cuela en el cuadro final del torneo londinense para retar al español

Seguir Laura Marta @laura_elliot_ Actualizado: 02/07/2019 01:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay tenistas que eclosionan muy pronto. Como Cori Gauff, que ayer jugó su primer partido de un cuadro final en un Grand Slam con quince años, contra Venus Williams -y ganó (6-4 y 6-4)- o como Felix Auger-Alissime, con su primera victoria en un «grande» ante Vasek Pospisil (5-7, 6-2, 6-4 y 6-3) con 18 años. Y hay otros tenistas, como Yuichi Sugita, cuyo crecimiento es más lento y solo en la madurez encuentran premios a su esfuerzo. El japonés, 274 del mundo, cumple 31 años en septiembre y en esa veteranía forjada en torneos de menor entidad y rondas previas, celebra como un regalo que su primer partido de Wimbledon sea contra Rafael Nadal ( hoy, sobre las 18.00 horas, Movistar Vamos y ABC.es).

Nunca se han encontrado en una pista de tenis, y eso que ambos llevan muchos años en el circuito. Aunque los caminos no han sido ni parecidos. El japonés, con una raqueta en la mano desde que se la diera su madre con siete años, no tiene un gran físico (mide 1’75) ni sobresale ninguno de sus golpes, pero tiene un juego completo y rápido y brilla en una actitud: la constancia. Vivió mucho tiempo alejado de los focos porque todos se los llevaba Kei Nishikori, el ídolo nipón. Pero él continuó con sus pequeños pasos en torneos Challengers, la categoría anterior a ATP, para consolidar su tenis y su cabeza. Tiene nueve títulos y otras seis finales con los que construyó su camino a la elite. Por fin luces en esta ruta pedregosa en 2016: octavos de final en el Masters 1.000 de Cincinnati. Tuvo su mejor continuación en 2017: cuartos en Barcelona y Cincinnati y primer título por fin, en Antalya (Turquía), en hierba. Tanto trabajo acumulado que confesó haber llorado en el hotel todas las lágrimas que tenía antes de aquella primera final ATP de su vida. «Soy el resultado de quien se lo ha tenido que trabajar todo, que lo ha conseguido todo lento. El tenis requiere tiempo para llegar a un buen nivel. He encontrado el equilibrio: físico, mental y técnico», aseguraba por entonces. Equilibrio. El que encontró por fin y el que busca cada vez que puede en templos y lugares sagrados de las ciudades que visita.

Fue su mejor momento, 36 del mundo, pero no quiso perderse en las alturas y continuó batallando en Segunda división. «Estoy muy orgulloso de haber jugado en un nivel inferior durante diez años. Antes tenía demasiados altibajos, ahora puedo jugar concentrado más tiempo», admite. De hecho, en este curso solo ha jugado en ese circuito y las rondas previas al Abierto de Australia. «Cancelados todos los torneos para reinventarme», anunció después de Melbourne. La reinvención llega en su mejor superficie, la hierba. Aquí, el año pasado, se enfrentó por primera vez contra su ídolo, Roger Federer. Aquí, en 2014, se clasificó por primera vez para un cuadro final. Aquí sueña con hacer algo grande hoy contra Nadal. Tendrá, como cuando tenía 7 años, la comida que cocina siempre su madre en los torneos, hoy con casi 31.