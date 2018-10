Tenis Wozniacki sufre artritis reumatoide «Algunos días te despiertas y no puedes levantarte de la cama y solo tienes que saber que es así, pero otros días estás bien», desvela la danesa

Caroline Wozniacki, número tres del mundo, reveló este jueves que sufre artritis reumatoide. La danesa, después de perder ante Elina Svitolina en la Copa de Maestras de Singapur y quedar eliminada, dijo que está en tratamiento y que lleva meses con esta enfermedad autoinmune.

«Al principio fue un ‘shock’, sientes que eres la deportista más en forma que hay y de repente tienes que trabajar con ello. Sí, es lo que es, y sólo tienes que ser positivo y trabajar con ello. Hay maneras en las que puedes sentirte mejor y eso es genial», explicó Wozniacki para sorpresa de los periodistas.

«He tenido que asimilarlo. Después del Abierto de Estados Unidos, tenía que averiguar qué estaba pasando realmente. Entonces fue cuando realmente lo descubrí. Fui a ver a una de las mejores doctoras que hay y empecé el tratamiento», añadió. «No es ideal para nadie, pero encuentras un plan, imaginas qué hacer, investigas y, afortunadamente, ahora hay cosas excelentes que puedes hacer al respecto. Simplemente te mueves y te pones a trabajar para resolverlo y vivir con ello. Eso es todo. Estoy muy orgullosa de cómo he sido tan positiva en todo este proceso, no dejé que me entorpeciese», señaló Wozniacki.

Wozniacki, campeona este año en Australia, desveló que comenzó a sentir fatiga después de Wimbledon y se despertó un día de verano sin poder levantar los brazos por encima de la cabeza. Después de hablar con los médicos tras el torneo de Montreal, supo que le habían diagnosticado con artritis reumatoide.

«Creo que no quería hablar de ello durante el año porque no quería dar ventaja a nadie o pensar que no me sentía bien. Me he sentido bien. Aprendes cómo afrontarlo después de los partidos. Algunos días te despiertas y no puedes levantarte de la cama y sólo tienes que saber que es así, pero otros días estás bien. Incluso no te sientes como si lo tuvieses, así que eso es mucho. Ahora estoy contenta de haber terminado la temporada y puedes controlarlo un poco más y descubrir un plan para controlarlo aún mejor en el futuro. Algunas personas pueden entrar en remisión y en otras, la enfermedad simplemente se detiene. Está justo ahí y no va a empeorar, o si lo hace, es lenta. La medicina ahora es tan increíble que no estoy preocupada», aseguró Caroline.

Con todo, Wozniacki ganó su tercer título de la temporada en el Open de Pekín y se clasificó para el Masters de Singapur una vez le fue diagnosticada la enfermedad. «Creo que ganar en Pekín significó mucho para mí. Empiezas a hacerte preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Significa que no puedo estar tan en forma como antes? La doctora fue increíble. Ella me dijo: ‘Puedes hacer lo que quieras hacer. Tienes que sentir tu cuerpo. Y mucho de eso también es mental. Tienes que creer en tí mismo y debes creer que lo puede hacer».