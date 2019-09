Tenis Munar-Davidovich, una final española en la Copa Sevilla El partido comienza a las 19.30 en el Real Club Tenis Betis con gran expectación

Jaume Munar y Alejandro Davidovich son los protagonistas de la final de la Copa Sevilla Challenger que se jugará este domingo a partir de las 19.30 en el Real Club de Tenis Betis, con gran expectación de aficionados, ya que dos centenares de personas han hecho cola a las puertas del club. Tras vencer el balear a Carlos Taberner y el malagueño a Salvatore Caruso, ambos se verán las caras en una final individual en la que el campeón será español, algo que no ocurre desde 2014.

La de ayer fue una tarde rápida en la que los dos clasificados para la final no tuvieron demasiados problemas y resolvieron sus choques en dos sets. El primero en salir a la pista fue Jaume Munar, primer cabeza de serie del torneo. El marcador de este encuentro dice que Munar fue superior, pero Taberner no ha dejado de luchar. Al igual que en el partido de cuartos ante Cervantes, el valenciano tarda en entrar en el partido y Munar lo hace correr de la red a la línea de fondo. Pero a partir del segundo set, Taberner comienza a plantar cara con dejadas elegantes y fluidas que a veces resultan y otras no. Mientras, cada vez que Munar mete una bola directa en los límites de la línea de fondo, le pide perdón al adversario.

Varias son las bolas que van fuera de la pista debido a lo que se hacen correr el uno al otro de límite a límite. En el sexto juego del segundo set, con un 4-2 en contra, Taberner ve como se le escapa el partido de las manos. La potencia de Munar y sus años compitiendo con los grandes del circuito le dan algo de ventaja. Tras ese momento, Taberner se recompone en su saque y le arrebata un juego en blanco a Munar, siguiendo con brillo hasta que una serie de fallos propios y el balear transformando su rabia en potencia acaban dándole a Munar el partido, que lo gana por 6-1, 6-4.

Luego le tocó el turno a Davidovich, que tras un primer set en el que pasó por encima del italiano Caruso con facilidad, despertó la potencia del italiano en el descanso. Con la grada más proclive al malagueño, el segundo set es diferente. Como en el partido de Caruso con Alcaraz en cuartos, Caruso abre su baúl de recursos y tira de la amplia zancada, llevando al límite la técnica del marbellí. Sin embargo, Davidovich supo apurar los últimos juegos y aprovechar los errores de Caruso para no dejar que se acercara demasiado en el marcador. Aunque el set parecía que iba a decantarse por el italiano, finalmente fue de nuevo para Davidovich, que se convertía así en el segundo finalista por 6-1, 6-2.

Por otra parte, en dobles ayer se proclamaron campeones de la Copa Sevilla de nuevo Pedro Martínez Portero y Gerard Granollers, que han vencido en el inicio de la tarde a la pareja formada por el español Sergio Martos y el belga Kimmer Coppejans, campeón individual de nuestro challenger el año pasado. Aunque al inicio podría parecer que el partido estaba igualado y que iría equilibrándose juego a juego, a partir del tercero son Martínez y Granollers los que toman confianza y van arrancando cada punto a una pareja que opuso resistencia, algo que se refleja en el resultado: 7-5, 6-4.