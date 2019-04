52 sUPER sERIES Juan Vila: «Hutchinson y Barker nos han dejado el listón muy alto» Vuelve tres años después a las 52 Super Series en la popa del «Quantum» junto a Ed Baird

Juan Vila (Barcelona, 1961) vuelve a las 52 Super series. El navegante no se lo pensó dos veces cuando recibió la llamada de un viejo conocido: “Fue a través de Ed Baird que se ocupaba de organizar la tripulación del equipo para este año. Como tuvieron bastantes cambios por la gente que tenía que dedicarse más a la Copa América tuvo un hueco en la plaza de navegante y me lo propuso”.

Vila es un habitual compañero de Baird. Ya habían navegado juntos en el Quantum, pero antes lo hicieron en el Alinghi y en muchos otros proyectos. La llamada del caña norteamericano rompía una racha de tres temporadas en las que Vila había estado al margen de las 52 Super Series. En los entrenamientos de marzo en Valencia se ha reestrenado con el equipo que defiende el título conseguido la pasada temporada.

-¿Cómo ha ido la semana de entrenamientos en Valencia?

-Pues ha ido muy bien. Los objetivos fundamentales eran juntar a las personas nuevas, ver cómo se comporta el barco y hacer un trabajo en equipo. Hemos cumplido los objetivos, tenemos que continuar con la preparación para estar en óptimas condiciones, pero también tenemos la opción de la regata de Palma Vela en la que esperamos tener la posibilidad de probar más cosas porque nos falta experiencia en otras condiciones de viento y de mar.

-¿Qué cambios ha notado en la flota desde que se fue hace tres temporadas de las 52 Super Series?

-Cuando lo dejé a finales de 2015 había un buen nivel, pero esta vez se ve que todos los barcos están al mismo nivel y han mejorado mucho los que estaban un poco más atrasados de prestaciones. Cada vez es más difícil que se noten diferencias entre los barcos y todo, al final, se basa en controlar y mejorar los pequeños detalles.

-¿Cuáles son esos pequeños detalles? ¿Dónde está la diferencia?

-Pues no hay nada concreto, pero es cuidar todos los detalles. Uno muy importante es que no haya roturas ni problemas en el barco durante las regatas, pero en este aspecto Quantum siempre ha sido un barco muy fiable. Y pequeñas cosas como jugar con los pesos a bordo, intentar optimizar todo y e ir sumando para tener una pequeña diferencia que puedes ser media eslora que en el barlovento que es lo que hace la diferencia. Ese mínimo margen es el que te puede dar un respiro en la primera baliza que te da opciones de estar arriba.

-¿Dónde ha visto más mejoras?

-Un poco la evolución la he visto en las velas y optimización del barco. También veo mejoras en la distribución en la cubierta. Nada es revolucionario, pero todo está más integrado en el diseño. El año pasado todos los barcos eran nuevos y todos estos detalles se han incorporado muy bien en el barco. Esto hace que las maniobras sean más eficaces y te permiten ganar unos metros en cada maniobra.

-Quantum viene de ganar la última temporada con Barker y Hutchinson en la popa. Así que a ustedes nos les queda otra que ganar o ganar…

-Nos han dejado el listón muy alto, pero es uno de los alicientes de firmar con un equipo del potencial de Quantum, que siempre hay que estar arriba del todo.

-En los años que lleva fuera ha aparecido el Platoon como contendiente al título. Han hecho dos subcampeonatos consecutivos. ¿Le sorprende este resultado?

-En absoluto me sorprende. Viendo la gente que tienen a bordo con hombres de la talla de Calafat o Kostecki y los demás… Son un equipo muy bien conjuntado y siempre van a estar ahí. Ya lo demostró en los dos últimos años, es un equipo de muy alto nivel.

-¿Va a compatibilizar la campaña de 52 SUPER SERIES con otros proyectos?

-Sí, con varios proyectos de vela, pero el principal y el que me va a llevar más tiempo es el proyecto de Ineos de Copa América. Allí me ocupo de la meteorología en general. Este año sí que puedo compatibilizarlo aún, estoy a tiempo parcial, y hasta más adelante no tengo que estar a tiempo total por lo que voy a disfrutar de esta temporada de 52 Super Series con el Quantum.