Nacional Laser Radial Lucía Reyes: «Soy positiva y creo que conseguiremos la plaza para Tokio» «Este es un sitio espectacular para entrenar, tanto en el agua como en tierra»

La Manga del Mar Menor acoge estos días el Campeonato de España Laser Radial, una cita especial para la entrenadora de la clase en la RFEV, Lucía Reyes. Por un lado 'regresa' a casa en competición oficial y por otro los días previos a la cita nacional ha permitido trabajar y ver el nivel del equipo preolímpico español antes de la gran cita de Génova en la que España se juega el billete para los JJOO de Japón 2020.

También ha sido un banco de pruebas importante para ver las jóvenes promesas, ya que dentro del Plan de Tecnificación de la RFEV, estos han realizado una pequeña concentración trabajando diversos aspectos tanto en tierra como en el agua.

Campeonato de España Laser Radial en casa… ¿qué nos puedes decir del Mar Menor y las instalaciones de Hotel Roc Doblemar?

Lo de casa, llevo desde los 17 años viviendo fuera, aunque intento venir cuando puedo a visitar a la familia y de entrenadora habré venido en 4-5 ocasiones a regatas nacionales o internacionales. El hotel Roc Doblemar si que nos ha hecho sentir en casa, nos han tratado muy bien y nos han puesto a nuestra disposición todas las instalaciones. Es un sitio espectacular para entrenar, tanto en el agua como en tierra. Hemos podido acumular muchas horas de entrenamiento y además con buen clima y buen viento.

¿Qué valoración hacéis los técnicos y que os transmiten los regatistas al poder tener todo concentrado en un mismo sitio?

La comodidad de tener el barco en el parking del hotel o incluso en la zona de la piscina y la playa es un lujo, no se pierde el tiempo. Al igual que el gimnasio, el restaurante...es mejor que estar en casa que tienes que cocinar

A nivel deportivo, ¿cómo ves a la flota española de Laser Radial?

Hay mucho nivel en general, las regatas están siendo muy disputadas. Los jóvenes con poco viento están siendo muy competitivos. Me gustaría ver algún día de mucho viento a ver cómo está la flota.

¿Y al equipo preolímpico?

El equipo preolimpico está bien, están trabajando mucho para conseguir el objetivo de clasificar el pais. Ha sido un verano difícil para el equipo porque no esperábamos no clasificar el pais, conseguirlo nos hubiera dado mucha tranquilidad para trabajar este año. La semana pasada hemos empezado a trabajar pensando en Génova y están con muchas ganas de currar mucho. Valoro mucho que estén entrenando juntas todo el grupo de chicas españolas, también con las chicas jóvenes estamos haciendo muchos entrenamientos conjuntos, así mejorará toda la clase de cara al futuro. Creo que hacía muchos años que no se trabajaba todo el grupo español con el mismo objetivo.

¿Qué posibilidades reales hay para la cita de Italia con vistas a estar en los JJOO de Tokio 2020?

Ahora nos jugamos las cartas con paises europeos como Portugal o Eslovenia, yo soy positiva. Creo que se conseguirá. Las estadísticas de las últimas regatas son favorables para nosotras, hace muchas regatas que no nos ganan los países europeos que quedan por clasificar. Aunque las estadísticas también eran positivas en el pasado Mundial de Japón y nos llevamos un palo muy grande.

Muchos cambios en la World Sailing de barcos pero… ¿tiene larga vida el Laser?

De momento lo han confirmado para París 2024, es una clase muy popular en el mundo. A nivel olímpico se podrían hacer mejoras en cuanto al material, pero el láser es sencillo, eso es lo que engancha a la gente. Esperemos que siga muchos años más siendo olímpico.