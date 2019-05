Campeonato de Europa de Laser Joaquín Blanco se mantiene entre los diez primeros en el Europeo de Laser Un problema con el achicador del barco le restó velocidad pero el regatista canario calificó los resultados del día de positivos

La segunda jornada del Campeonato de Europa de Laser Standard y Radial que se celebra en Porto, Portugal, se disputó hoy con un poco más de viento que el lunes y la flota volvió a completar el programa previsto de dos mangas por día. Joaquín Blanco se mantuvo al frente de la representación española y terminó el día dentro del top 10 europeo de los Laser Standard.

El regatista canario recordó que “el primer día fue muy bien, con buena velocidad y buena táctica” pero confesó que el de hoy fue “un día más complicado”. En las dos nuevas mangas disputadas, Joaquín Blanco consiguió terminar decimosegundo. "Tuve un problema con el achicador del barco y eso me restó velocidad, aún así los resultados de hoy son buenos y no me comprometen demasiado el descarte”, explicó Blanco quien ocupa el puesto 15 de la general y es el octavo mejor regatista europeo.

Por su parte, Jesús Rogel subió al puesto 49 de la general y se situó como segundo mejor español, con Carlos Roselló en el puesto 51.

El día no fue fácil para Martina Reino, que hoy cayó hasta el puesto 19 de la clasificación general y el 13 de la europea de Laser Radial. Reino, que ayer se estrenó con unos resultados de 4+2, en las regatas de hoy sumó unos parciales de 24+22. De momento, y con un día más de series clasificatorias por delante, la regatista canaria suma 52 puntos netos y está a dieciséis del top 10 absoluto.

La siguiente mejor española en la clasificación es Fátima Reyes, quien hoy se colocó en el puesto 37 de la general absoluta de Laser Radial.

En Laser Radial masculino, Gonzalo Pablos dio un salto en la clasificación y se asentó en la décima posición de la general, seguido de Arturo Martínez, decimoprimero. Mientras tanto, Francisco Pérez terminó el día en el puesto 14 de los Sub 21.

Mañana, miércoles 22 de mayo, el Campeonato de Europa de Laser acometerá la última jornada de la fase clasificatoria, lo que significa que a partir del jueves los regatistas navegarán divididos en grupos oro y plata, siendo el oro el reservado a los mejores clasificados. La competición, que se está llevando a cabo en Porto, Portugal, se desarrollará hasta el próximo sábado 25 de mayo, día en que se conocerá a los nuevos campeones de Europa.