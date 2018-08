Campeonato del Mundo Los RS:X masculino y femenino de España, también estarán en Tokio 2020 Blanca Manchón e Iván Pastor consiguieron la plaza

El equipo español de vela ha clasificado al país para competir en cuatro clases en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 gracias a los resultados conseguidos durante el Campeonato del Mundo de vela que se ha disputado en Aarhus Dinamarca. Los 470 masculino y femenino fueron las primeras clases en conseguir la plaza de país y hoy se han sumado a la gesta los RS:X masculino y femenino.

Blanca Manchón ha terminado once en la general de las tablas femeninas, a solo siete puntos de haber conseguido el pase a las regatas finales de su clase. Aún así, Manchón ha logrado el objetivo de clasificar a España en esta clase para poder competir en los próximos Juegos Olímpicos. Por su parte, Marina Alabau se despide del mundial de Aarhus en vigésimo quinta posición.

“El día hoy ha sido bastante bueno. La verdad es que no tenía demasiadas fuerzas pero he tirado de corazón y he pasado de estar a más de 40 puntos de la medal race a quedarme a solo siete”, ha explicado Manchón. La regatista andaluza ha asegurado que la jornada de ayer “fue catastrófica”. “Para mi fuel el peor día de toda la temporada, y me ha tocado en el mundial, pero hoy he terminado contenta”, ha dicho Manchón ilusionada con haber conseguido clasificar al país para los Juegos Olímpicos.

En RS:X masculino, Iván Pastor, duodécimo en la clasificación general, ha ganado la plaza de país para que España cuente con representación en las tablas masculinas en Tokio 2020, objetivo principal del equipo nacional en este mundial. El segundo mejor español ha sido Ángel Granda-Roque, decimoctavo en la general. Sergi Escandell ha terminado en el puesto 30, y Juan Manuel Moreno en el 37, seguido por Joan Cardona, 38.

Diego Botín y Iago L.Marra han visto como se les escapaba la posibilidad de competir en la medal race de los 49er en la última trasluchada de la última regata de las fases finales y se despiden de Aarhus en la decimoquinta posición de la general. El equipo cántabro gallego ha comenzado el día con un primero y en la segunda manga han estado en el grupo de cabeza durante toda la manga pero han volcado llegando a la última boya lo que ha supuesto que cruzasen la línea de llegada en decimotercera posición.

En Nacra 17, Fernando Echávarri y Tara Pacheco han finalizado el mundial de vela olímpica en decimosexta posición. Hoy los españoles han sufrido para estar arriba y han sumado a su casillero un 18+12 con lo que han quedado a veinticinco puntos del top diez de su clase.

España se despide del Campeonato del Mundo de vela olímpica que se ha celebrado en Aarhus, Dinamarca, con cuatro clases ya confirmadas para Tokio 2020 y con la medalla de plata de Silvia Mas y Patricia Cantero en 470 femenino y el bronce conseguido por Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez en 470 masculino.