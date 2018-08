Campeonato del Mundo Dos medallas no tapan la desidia de la Federación Española Nadie sabe la postura que ha tomado la presidenta Julia Casanueva, ni tan siquiera su opinión sobre el "Caso Íker Martínez"

Pedro Sardina

No estaría mal que la Real Federación Española de Vela se posicionara en el "caso Íker Martínez". Llevamos varios días de escándalo mundial y Julia Casanueva no ha dicho ni "mu". ¿Será que la presidenta de la Federación no considera a Íker regatista español? Pues sí, Julia, Íker es español, de Hondarribia, doble medallista olímpico, reputado regatista oceánico y en el equipo olímpico desde la Olimpiada de Atenas. Tampoco se ha posicionado el Equipo Movistar que tanto se ha apoyado en Íker para lograr los patrocinios de otros. Total, una vergüenza.

Arrumacos con Xammar

Si nuestra presidenta no defiende a uno de nuestros regatistas más laureados es que no merece estar en la poltrona del CEAR de Santander. Si Julia Casanueva no cree en la inocencia de Íker Martínez, que recoja sus bártulos y se marche. Sabemos que en la Federación Internacional no pintamos nada desde que Arturo Delgado y Fernando Bolín se marcharon a su retiro deportivo, pero una cosa es no mandar y otra muy distinta demostrar una desidia como la que se está demostrando.

Gerardo Pombo ya dejó tirado a Íker en los Juegos de Pekín cuando al vasco le robaron con nocturnidad y alevosía la medalla de oro en la clase 49er. Ridículo español propiciado por el "gran" Pombo. Ahora seguimos haciendo el ridículo como antaño.

Con el Rey en Palma

Mientras España se la jugaba en Aarhus, las piezas claves de la preparación olímpica lucían palmito en la Copa del Rey. Chimo González Devesa, vicepresidente deportivo y responsable de la preparación olímpica mandaba el Comité de Regatas de la clase ORC1; Julia Casanueva navegando en el J 80 "Cañadio Alufasia"; Pepe Lis, entrenador de los 49er, navegando en un 6 metros porque Asier Fernández de Bobadilla le había dado vacaciones (Para flipar, señor Fernández de Bobadilla)... Esto que sepamos hasta ahora. Y mientras, "paquete" a nuestros 49er porque se entrenaron en zona prohibida y nadie les dijo que no podían hacerlo. La Federación llamó deprisa y corriendo a Antonio Otero para que se fuera a Aarhus a asesorar a los 49. Ni siquiera teníamo allí un "gurú" del reglamento como siempre se ha tenido.

Hasta ahora ni un solo comunicado, ni a favor ni en contra. La callada por respuesta haber si se pasa esto rápido, ganamos un par de medallas y lo tapamos. Muy al estilo Casanueva, que ni sabe ni quiere comunicar. ¿Y ahora, qué? ¿Apoyamos a Íker a muerte y montamos un pollo en la World Sailing echándole las culpas al astillero? o ¿Sancionamos a Íker? Ninguna de las dos cosas porque según piensa la directiva de la Federación, la "pelota" está en el tejado de la Federación Internacional. Eso sí, le ha faltado tiempo para hacerse la foto con los medallistas.