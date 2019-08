Los añorados 90 en la Copa del Rey

Madrid Actualizado: 29/08/2019 10:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Bajo mi punto de vista como armador de equipos muy importantes de vela, me quedo perplejo el camino que va tomando la Copa del Rey. Desde hace unos años, la que era la madre de todas las regatas se ha convertido en una prueba cien por cien social, donde importa mucho más la parafernalia de tierra que la competición en el mar.

Viendo las clasificaciones, las once que actualmente navegan en Palma, observo que a penas hay barcos competitivos. los ganadores de las clases, digamos más afines a lo que sería una Copa del Rey, no has sido ninguna sorpresa, y eso, que este año no sé quién ha sido el lumbreras que ha inventado lo de la nueva clasificación,

José Luis Suevos Barrero