Seis oportunidades claras perdidas

Una vez acabada la Volvo Ocean Race llega la hora de hacer balance, al menos, del equipo español, ya que los otros seis no tienen la grímpola de España en su popa.

Este año España presentaba un equipo, que aunque era al cincuenta por ciento español y extranjero, a priori debería de haberse paseado por los océanos. Un equipo español que contaba con mucha experiencia entre sus tripulantes y, además contaba con la siempre necesaria ayuda de Juan Vila, considerado como mejor navegante del mundo y que ya sabe lo que es ganar una regata de este tipo.

Comenzaron muy bien los «chicos» y «chicas» de Pedro Campos. Lo ganaban todo, bueno, o casi todo, pero como ya ha pasado en las cuatro ediciones anteriores, el último tramo se les atraganta.

Terminada la Volvo no he leído más que elogios al equipo español. Como su gesta ha dado la vuelta al mundo; como han perdido una regata en los últimos metros por la mala suerte de haber elegido una opción, que lógicamente hubiera tenido que ser la buena, pero lo que no he leído en ningún sitio han sido las verdaderas causas por lo que el equipo que ha patroneado Xabi Fernández, ha vuelto a quedarse a las puertas de una victoria que se le ha resistido a España en seis ocasiones y después de 200 millones de euros gastados.

Todos los años, desde 2005, cuando el «Movistar» se hundió en el Atlántico Norte, he escuchado que la siguiente vuelta al mundo sería diferente y se ganaría. Pero han pasado seis proyectos y cuatro patrones y lo más que hemos conseguido es un segundo puesto. Meritorio segundo puesto, si, pero como dijo aquel militar inglés a la Reina Isabel a la llegada de la primera edición de la Copa América, «majestad, el primero gana, el segundo pierde y los demás, participan».

No es mi intención echar más leña al fuego, pero aquí algo falla y no es, a mi entender, el equipo deportivo el que lo hace. Deberíamos analizar un poco más estas derrotas y pedir alguna explicación a su máximo responsable, Pedro Campos. No he leído ni una sola crítica en este sentido en ningún medio español. Solo he leído y escuchado halagos y ánimos para que la próxima Volvo Ocean Race ganemos seguro.

¿Haremos alguna Volvo Ocean Race, más? o mejor dicho, ¿organizará Pedro Campos otro equipo de vuelta al mundo? Ya veremos. Lo que está claro es que esta formula se le ha atragantado al armador español y eso que siempre ha contado con la anuencia real y dos de los patrocinadores más importantes de nuestro país. ¡Volvamos a intentarlo!

José Luis Suevos