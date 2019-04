Madrid Actualizado: 11/04/2019 19:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Real Club Náutico de Palma vuelve a sorprendernos una vez más. Después de los catamaranes voladores llegaron los 6 Metros y ahora, la Women's Cup o la Copa de las Mujeres en español. Una clase, en este caso, destinada exclusivamente a cuatro mujeres por barco. El Viper 640 es u bote de vela ligera con la estabilidad de un barco quillado.

No hace mucho tiempo, cuando este deporte de la vela era machista con la colaboración de algunos clubes, que no permitían la entrada a las mujeres en ciertos departamentos, ya había barcos patroneados y tripulados por mujeres. Esas mujeres, perfectamente cualificadas para navegar, no tenían ningún complejo y se tomaban los ginstinics junto a los "Machos Cabríos" del

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cuesta arriba

Cuesta arriba ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El alma de la tecnología

El alma de la tecnología ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC No doblarla

Pedro Sardina Arthous