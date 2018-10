Turismo Náutico Altea, una bahía para los amantes a la navegación Abierta al mar de Este a Sur, queda abrigada por varios macizos montañosos que lo protegen de los fríos vientos hibernales garantizando la navegación durante casi todos los días del año

Sergio W. Smit

Altea es un de esos pueblos marineros que se han ganado el título de "con encanto" de una manera fehaciente. Dentro de la Costa Blanca, es sin pensarlo, el que tiene un casco histórico más cuidado y encantador.

Su vida marítima se respira desde que entras atravesando el puente sobre el río Algar empezando por sus playas de cantos rodados hasta llegar al puerto donde todos los días hay actividad entre la flota pesquera, el área de carena y el club náutico, uno de los estandartes de este municipio alicantino.

Altea, epicentro de la bahía con el mismo nombre, limita al noreste con Morro de Toix dejando ver ya el Peñon de Ifach y al suroeste con el faro del Albir que da la bienvenida al parque natural de Serra Gelada.

Gracias a este entorno marino, la bahía es recordada por todos los que navegan por sus aguas como un entorno único para la navegación a vela.

Uno de sus grandes atractivos y que atrae magnéticamente a todos los que visitan la bahía de Altea es la fotografia de la "Villa Blanca" coronada por su iglesia y la majestuosa sierra de Bernia. Una imagen que sólo desde el mar se puede tener.

El Club Náutico, protagonista marinero

El Club Náutico de Altea, con más de 40 años de historia, es el emblema de la náutica en Altea, la cultura pesquera y la tradición deportiva del remo y la vela.

Situado en la mitad de la bahía, con una orientación suroeste que le proporciona una buena protección al viento y mar, y a los pies del pueblo, es el enclave perfecto para amarrar tu barco y disfrutar de las vistas, gastronomía y cultura que ofrece el casco antiguo de Altea.

Para este club, la promoción de los deportes náuticos es parte principal de su vida social y punto de encuentro, para grandes y pequeños, en busca del disfrute del mar Mediterráneo.

Su compromiso con el deporte ha sido siempre una referencia a nivel nacional, promoviendo un extenso calendario de competiciones a lo largo de todo el año, destacando la archiconocida 200 millas a 2, que soltó amarras en 1987 o el Open Bahía de Altea que lleva más de 20 años de historia. En 2019, este club náutico tiene previsto ser sede de la Copa de España de la Clase 420 y para 2020, los mejores regatistas a nivel internacional lucharán por la corona mundial de la espectacular clase Flying Dutchman, que fue clase olímpica hasta los juegos olímpicos de Barcelona 92 donde los españoles Luis Doreste y Domingo Manrique conquistaron el oro olímpico.

La bahía, un entorno marítimo sostenible

La bahía de Altea se abre al mar hacia el sureste dejando a sus espaldas formaciones montañosas que la protegen y le confieren un clima que atrae a viajeros de todo el mundo que disfrutan de inviernos muy suaves y unos veranos donde la brisa marina apacigua sus temperaturas. Al norte, Altea está protegida por la Sierra de Bernia. En el oeste encontramos la Sierra de Aitana y el Puig Campana que durante muchos inviernos se puede ver con sus cumbres nevadas ofreciendo una imagen de barcos navegando en la bahía gozando de una temperaturas primaverales, el pueblo con sus casas blancas y montañas nevadas de fondo, un espectáculo. Ya en la zona sur de la bahía nos encontramos el Parque Natural de Serra Gelada donde descubrimos el faro del Albir y un precioso sitio de fondeo en las boyas habilitadas para ello.

La especial orientación de Altea y su bahía hacen que los vientos térmicos permitan la navegación desde marzo hasta octubre esté garantizada casi la práctica totalidad de los días.

El Club Náutico de Altea es uno de los grandes protagonistas de la defensa y concienciación de este fantástico medio marino, disfrutando ininterrumpidamente durante los últimos 30 años de la bandera azul que ondea en su puerto y trabajando activamente en conjunto con la administración del Parque Natural para la divulgación de los valores medioambientales entre sus socios y deportistas. Una labor que abre sus puertas a la sociedad a través de las Jornadas Medioambientales que ya disfrutan de su decimo octava edición.

Desde tierra

Altea es una fusión de tierra y mar, y un viajero no conocerá este pueblo pescador por completo si le falta una de sus dos visiones.

En el mar, la bahía nos ofrece imágenes bellísimas que siempre quedaran grabadas en nuestras retinas pero en tierra encontraremos el complemento perfecto para que nuestra visita sea completa.

Salir del puerto y emprender un paseo a lo largo de su paseo marítimo hará que nos preparemos para afrontar la subida hasta la plaza de la iglesia a través de callejones estrechos, calles empedradas y algunos peldaños... pero no nos podemos olvidar que lo importante no es el destino final si no de disfrutar de camino con equilibrio y alguna parada necesaria.

Una vez en la parte alta del casco antiguo podremos disfrutar de una vistas espectaculares desde el mirador de los Cronistas de España o desde alguno de los restaurantes que cuelgan de la plaza. Particularmente, mi elección es La Claudia, con una atmósfera especial. Otra opción muy interesante, aunque sin vistas a la bahía, es Oustau, con gran cocina y una institución en la zona.

Otro destino atractivo para visitar por tierra es L'Albir, limítrofe con Altea, con una zona de playa de Arena y que alberga otro lugar encantador como el Pane E Amore en el camino viejo del faro desde donde disfrutar de una vista a la cala del Albir, el peñón de Ifach y Altea.

Si tu primera incursión en Altea es por tierra y no puedes disfrutar de tu barco como alojamiento, no dejes de preguntar por la disponibilidad en el hotel La Serena, en pleno casco antiguo de Altea. Pequeño, acogedor y con un trato exquisito. Un lugar magnífico para alojarte o simplemente tomarte una copa tranquilo en su terraza con piscina.