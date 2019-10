Atando Cabos Capítulo 30 de «Atando Cabos»

En Atando cabos damos la bienvenida al otoño, a un otoño que viene repleto de actividades.

Hemos visitado el norte para no perdernos la V Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander; una vez allí, nos acercamos a Galicia a descubrir los galardonados de este año con los premios nacionales de vela Terras Gauda. Aprendemos el funcionamiento de un fígaro. Charlamos con Leticia Gandarias que nos cuenta su proyecto Ave Fénix y acabaremos con el tráiler de Who is Vilayta