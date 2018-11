Ferias y salones Una edición de barcos de premio en el Valencia Boat Show El salón cuenta con varios nominados al premio de barco del año 2019

Blanca López Handrich

Valencia Actualizado: 01/11/2018 21:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Valencia Boat Show, salón náutico de València, ha vivido hoy su segunda jornada, en la que aprovechando el día festivo, numerosos visitantes con perfil comprador de todos los puntos de la península e internacionales se han acercado a conocer las novedades del salón.

La décima edición del Valencia Boat Show destaca por la calidad de la flota en exposición, con unidades que acaban de ser presentadas en el salón de Cannes el pasado mes de septiembre y algunas de las nominadas a los prestigiosos European Yacht of the Year y European Power Boat of the Year, premios a los mejores barcos del año, que se entregan en el mes de enero en el salón náutico de Düsseldorf, tras la valoración de un jurado compuesto por periodistas especializados en náutica.

Aspirantes a barco de año

Valencia Boat Show cuenta en esta edición con tres de los barcos candidatos al título de European Powerboat of the Year, entre los que se encuentra el único fabricado en España que opta a este galardón. Se trata del Nuva M6 Open, un modelo elegante, versátil y minimalista donde el espacio es el que toma el protagonismo, y que está nominado en la categoría de menos de 8 metros de eslora. También está presente en el salón el Beneteau Flyer 8 Sundeck, evolución de la conocida serie del astillero francés que cuenta con un diseño optimizado, ideal para escapadas de fin de semana, y que ha sido nominado en la categoría de barcos a motor de entre 8 y 11 metros de eslora. Otro de los aspirantes a este título en la categoría de 11 a 14 metros que pueden verse en el certamen es el Jeanneau NC37, que cuenta con un nuevo diseño para garantizar travesías a todo confort y con bajo consumo. Estas tres unidades están muy bien acompañadas por el ganador de este prestigioso premio en 2018, el Apreamare Gozzo, un barco de recreo que aúna líneas clásicas con un moderno diseño de cubierta y un motor dentrofueraborda que garantiza la estabilidad y facilidad de maniobra.

Otro de los modelos que ha llamado la atención de los visitantes ha sido el nuevo Astondoa 377 Coupé, cuyo estreno mundial tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Cannes. Se trata del segundo modelo de la gama Coupé, que representa la evolución del astillero hacia una estética más moderna y deportiva. Junto a él en la exposición, y también de la mano de Náutica Mengual, los amantes de este tipo de líneas pueden disfrutar del Fjord 44 Open.

En el selecto grupo de veleros nominados se encuentra el Wauquiez Pilot Saloon 42que opta al prestigioso galardón en la categoría de crucero de lujo, y que está acompañado en la exposición por novedades del año 2018-19 de otros grandes astilleros, como el Hanse 458, reinterpretación del modelo 455 de la marca alemana, o el Bavaria C45, uno de los nuevos modelos de la casa alemana presentados el pasado enero en Düsseldorf, que ofrece la posibilidad de montar la neumática auxiliar a bordo.

Por su parte, el astillero andaluz Tarsis presenta como primicia en España su Tarsis 28, del que el año pasado pudo verse un prototipo, y que tras su presentación en La Rochelle, ha sido nominado a mejor barco de vela del año en Francia. La embarcación cuenta con la experiencia del equipo NautaTec (Manolo Ruiz de Elvira y Manuel López), diseñadores de las embarcaciones de 9 ediciones de la Copa América, con 4 victorias en su palmarés. También estará presente el Tarsis 20, que, según aseguran desde el astillero, es el velero de 6 metros de eslora más vendido en España.

Los clásicos no fallan

Todas estas novedades están acompañadas de modelos ya consolidados que siempre cuentan con gran éxito entre los visitantes, como los Beneteau Oceanis 62 y Oceanis 55.1, que vienen de la mano de Sportnautic, el Hanse 418, los exclusivos Azimut Magellano 53 y Atlantis 43, Astondoa 52, Montecarlo 6 y Yacht 65 o el Prestige 630. Los astilleros italianos cuentan con una buena representación con varias unidades de las elegantes Cranchi, y una amplia oferta de Allegra Boats, Gozzo y Ranieri. Tampoco falta este año el Minorchino 42, revisión del tradicional menorquín de la casa Sasga Yachts; o el SeaLine 330, así como los Swift Trawler, Flyer y Antares de Beneteau, y los Leader, Cap Camarat y Merry Fisher de Jeanneau que acuden de la mano de su distribuidor Náutica Aza.

Desde el 31 de octubre y hasta el 4 de noviembre, el Valencia Boat Show presenta en La Marina de València las novedades del sector náutico. Los visitantes podrán encontrar embarcaciones de vela y motor, motores, electrónica, accesorios y servicios náuticos. València Navega en La Marina de València.