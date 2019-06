Clubes y Marinas Maica López Galán: «El Náutico Gran Canaria volverá a ser de todos los socios» La nueva presidenta no proviene del mundo náutico pero, como canaria adora el mar. Es la primera mujer que preside el club de Las Palmas

Rosa Padrón Las Palmas Actualizado: 04/06/2019 18:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La presentación de su candidatura en las pasadas elecciones para elegir la Junta Directiva del Real Club Náutico de Gran Canaria, sorprendió a sus socios. Era la primera vez que una mujer se presentaba a la presidencia de esta centenaria sociedad, conocida por su brillante palmarés de títulos. Los resultados de las elecciones no dieron lugar a dudas. Los socios querían un cambio, pues su victoria fue apabullante. Su vinculación con el club ha sido desde siempre, pues ha sido hija de socio y ahora lo es numeraria. Con una preparación académica impecable, tiene una licenciatura en Ciencias Económicas, especialidad en sector público y monetario (Universidad S. Pablo CEU de Madrid), distintos Masters en Administración y Dirección de Empresas o Tributación, ha trabajado en multinacionales como Deloitte, y actualmente es la responsable regional del área fiscal en KPMG Canarias.

¿Cuál cree que es el papel que deben desarrollar los clubes náuticos en la sociedad actual?

Los clubes náuticos son un referente importante en las ciudades en las que se encuentran, tanto a nivel social, cultural como deportivo. Deben apoyar el desarrollo de las ciudades donde se encuentran y seguir contribuyendo a la generación de deportistas de élite en los deportes náuticos.

¿Que ha pesado más a la hora de tomar la decisión de presentarse al cargo: su vinculación al Club o la reivindicación de falta de cuota femenina en las labores directivas de esta sociedad?

Sin lugar a dudas mi vinculación personal con el Club, el cual había perdido en los últimos años la capacidad de atraer a la gente joven y no tan joven a sus puertas, aspecto que consideramos esencial. No se puede olvidar que el RCNGC necesita un nivel de cuota de socios importante, para poder hacer frente a los costes fijos y seguir promocionando la náutica. La inexistencia de cuota femenina es un hecho, pero no por estar al frente una mujer las cosas se harán mejor o peor, el tiempo dirá si hemos sido capaces de hacer lo que los socios esperan de nosotros.

¿Ha tenido que defender su condición de mujer joven, aunque sobradamente preparada?

En más de una ocasión he tenido que defenderla. Estamos en el siglo XXI, pero la realidad es que todavía existe un camino por andar respecto a la igualdad de géneros, que llevará algún tiempo

¿Qué destacaría de los 14 socios con los que ha formado la actual Junta Directiva de este club?

Nuestra Junta Directiva está formada por gente preparada en distintos ámbitos, que quieren lo mismo que yo, un club mejor, donde todos podamos disfrutar y en el que se incentive la práctica de deportes. Los 14 socios que forman la actual Junta directiva son personas comprometidas con nuestro club, gente trabajadora y con ganas de hacer las cosas mejor.

¿Cuáles son sus principales objetivos a corto plazo?

Nuestro objetivo principal es que el club vuelva a pertenecer a todos los socios, que cada uno de nosotros cuando esté en el RCNGC, se sienta como en casa. Creemos importante incentivar la vida social y cultural de club, para atraer de nuevo a nuestra gran casa a todos los que por no sentirse identificados con el devenir del club en un momento dado «abandonaron el barco», dejando de ser socios. En el ámbito deportivo, en estos momentos nuestros objetivos son llevar a cabo el mismo calendario de regatas y entrenamientos, porque los eventos más importantes de la vela ligera, como campeonatos del Mundo y Europa, están a la vuelta de la esquina y este club tiene a un considerable número de regatistas clasificados, que representarán a nuestro país.

¿Tiene alguna vinculación con el mundo de la vela?

Con el mundo de la vela no, pero siempre he estado vinculada al mar. Como buena canaria, hice innumerables cursillos de verano de optimist y practiqué windsurf, hasta que una lesión de tobillo me lo impidió. He crecido pudiendo disfrutar de barcos, por lo que el mar es a día de hoy una de mis pasiones.

¿Cuál es la fórmula para que convivan en un club casi 6.000 socios donde la familia náutica representa un porcentaje muy pequeño de esta sociedad?

La fórmula es muy sencilla porque en este Club, la náutica representa la mayor parte de las distinciones que ha recibido esta sociedad por parte de las diferentes instituciones. El deporte en general ocupa un lugar muy importante en el Náutico y fundamentalmente la náutica. La identificación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con la vela es muy grande porque siempre ha sido una seña de identidad del pueblo canario y la práctica totalidad de los socios del Náutico se identifican con los triunfos de la vela, porque se consiguen gracias al esfuerzo de todos.

En sus propuestas destaca la reorganización de los servicios, actividades en La Marina y náutica en general. ¿Cuáles serán los puntos fuertes de esta reorganización?

Estamos trabajando en la reorganización de la Sala Náutica que es el centro neurálgico de esta actividad, con cuatro coordinadores en las diferentes clases de vela ligera y siete responsables de sección, para una mejor estructura dentro de las labores individualizadas en cada una de las clases. En el aspecto técnico estamos llevando a cabo compras de material de seguridad que repercutirán en la calidad del trabajo o arreglos urgentes en todos los aparatos técnicos de varada, análisis de las zonas de riesgo en la marina y re-ubicación de las embarcaciones, dentro del espacio del varadero. Por último a nivel económico, hemos comenzado apoyando a los regatistas juveniles que quieren navegar en la clase olímpica 470, inexistente en este Club en los últimos diez años, al igual que a regatistas con alguna discapacidad física en las clases 2,4 mR y Hansa 303.

El Náutico de Gran Canaria acaba de conseguir varios campeonatos y subcampeonatos de España en las clases 420, 29er y Optimist. ¿Cuál es el secreto de este Club para mantener este ritmo de títulos?

Pues fundamentalmente a la estructura que tiene en estos momentos el RCNGC entre personal de marina, sala náutica y entrenadores que en muchas ocasiones ha sido reconocida por otros clubes nacionales. Existe un gran compromiso de este personal con los deportistas amateur y semi-profesionales que compiten actualmente. La mayoría de los empleados náuticos, en un momento de su vida han sido regatistas y han conseguidos importantes títulos. Así es más fácil tener este interés, porque ponen mucho empeño, corazón, esfuerzo y sobre todo porque aman la vela tanto como los actuales regatistas. Y todo esto sin olvidar el gran esfuerzo económico que realiza esta institución.

¿Qué acciones llevan a cabo para captar una cantera de regatistas tan potentes siendo un club privado?

La estrategia de captación de regatistas se lleva fundamentalmente a través de la Escuela de Vela Ventura Quevedo, donde impartimos cursillos de iniciación y tecnificación. Y para mantener esta estructura, hay que llevar a cabo el esfuerzo económico directo por parte del Club y seguir contando con el apoyo de ayudas institucionales y de empresas privadas. De otra forma, sería imposible mantener el ritmo de los títulos que consigue anualmente el Club. Además en estos cursillos, el Club imparte conocimientos nos solo a hijos de socios sino que también está abierta, al resto de la sociedad grancanaria.

El Náutico de Gran Canaria participa en las actividades de la conmemoración del V Centenario de la primera Vuelta al Mundo de Elcano y Magallanes ¿Qué protagonismo tendrá?

Tenemos una magnífica relación con la Armada Española y no podíamos obviar este importante evento histórico, cultural y deportivo. La presencia del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano en Gran Canaria el próximo mes de noviembre será el momento en el que este Club, en colaboración con la Atlantic Rally for Cruisers, dará una mayor visibilidad a este V Centenario a través de la organización de una regata de cruceros, donde participarán los mejores barcos del circuito canario y embarcaciones participantes en la importante regata transoceánica ARC optando a un trofeo, cedido a este Club, perteneciente a una serie limitada. También organizaremos una conferencia para todas las tripulaciones de la ARC, sobre el hecho histórico de la primera circunnavegación.

Canarias, por su clima benigno se promociona como un destino deportivo fundamentalmente en los meses de invierno. ¿Es usted partidaria de que equipos extranjeros entrenen en las instalaciones del RCNGC como se ha venido haciendo los últimos años?

Los equipos extranjeros siempre han tenido las puertas abiertas en nuestra sociedad, no solo en los meses de invierno. Aquí hemos tenido en los últimos meses la presencia de importantes regatistas y equipos olímpicos navegando en nuestra bahía y continuaremos sin lugar a dudas con el mismo planteamiento el tiempo que nos soliciten. Además muchas veces nuestros regatistas realizan entrenamientos con estos grandes deportistas internacionales con grandes triunfos en competiciones olímpicas, mundiales y europeas, lo que es muy satisfactorio para nuestra flota.

¿Han tenido ocasión de ponerse en contacto con la Real Federación Española de Vela?

Distintas clases de vela ligera ya han tenido contacto directo con representantes de la RFEV y con secretarios de las clases, para la organización de los distintos eventos nacionales para el 2020.

Este Club es muy activo en cuanto a organización de regatas. ¿Cuál es la regata más importante actualmente en su calendario náutico? ¿Han solicitado algún evento para el 2020?

Si habláramos de una sola regata no sería justo. Cada vez que realizamos una regata nacional, es para nosotros la más importante. Pero no podemos olvidar que en nuestro calendario anual, tenemos en vela ligera la Semana Olímpica Canaria, así como la regata AECIO. En cruceros destaca el Trofeo Princesa de Asturias, que este año cumple su decimotercera edición, siendo además una regata puntuable para la Copa de España. Destacar asimismo el Trofeo de la Armada de la que somos co-organizadores. Estamos trabajando para poder organizar el Campeonato de España de Snipe y Techno 293 en 2020. También podríamos organizar algún evento más que podría ser nacional o internacional, pero que no podemos confirmar, porque hay muchas solicitudes de otros clubs y no se conceden directamente.