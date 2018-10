Puertos y Marinas OneOcean Port Vell repetirá como anfitrión del salón The Superyacht Show durante los próximos tres años La próxima edición se celebrará en las instalaciones de OneOcean Port Vell durante la primera semana de mayo de 2019

OneOcean Port Vell y LYBRA han anunciado la renovación de su acuerdo de colaboración para la celebración en la marina de superyates del Port Vell de las tres próximas ediciones de The Superyacht Show, un salón que, tras el éxito cosechado en su primera convocatoria, ya se ha convertido en una exposición de referencia para los profesionales y clientes del sector náutico de las grandes esloras y la industria del lujo. LYBRA celebrará este exclusivo evento durante la primera semana de mayo de 2019, en el que participaran las broker houses Burgess, Edmiston, Fraser, IYC, Merle Wood & Associates, Northrop & Johnson, Ocean Independence, Yachtzoo y Y.co, que permitirán traer a la marina a 28 de los yates más imponentes del mercado.

La renovación del acuerdo de colaboración permitirá traer de nuevo a Barcelona hasta el año 2021 el salón The Superyacht Show, un acontecimiento de gran proyección internacional que supone un gran impulso para el sector náutico barcelonés y ayuda a consolidar la posición de la ciudad como un hub de referencia para la industria del superyate.

Durante la pasada edición del salón, casi un millar de personas visitaron la marina para conocer las 22 embarcaciones de entre 33 y 82 metros de eslora que las empresas expositoras mostraron durante el salón. Además, el evento contó la participación de partners como Airbus, Aston Martin, Triton Submarines, Financial Times y la International Superyacht Society, entre otros. Desde la organización se asegura que las cifras conseguidas en 2018 se superarán durante la segunda edición del salón. En este sentido, Raphael Sauleau, presidente de LYBRA, comenta que “La primera edición de The Superyacht Show superó todas nuestras expectativas. Siempre tuvimos claro que estábamos ante un ambicioso proyecto, pionero en el sector, que permite exhibir las embarcaciones a los clientes en un emplazamiento idóneo para atraer el interés real de potenciales compradores y, gracias al éxito de convocatoria de la edición inicial, The Superyacht Show ha conseguido posicionarse como una cita ineludible para profesionales del sector y clientes finales. Estamos muy contentos de poder trabajar de nuevo junto a OneOcean Port Vell, un partner que cuenta con las mejores instalaciones y servicios del sector para poder celebrar un salón de la envergadura de The Superyacht Show”.

The Large Yacht Brockers Association decidió impulsar The Super Yacht Show con el objetivo de crear un evento que dejara de lado el tradicional concepto de salón exposición para poner el foco en la experiencia del visitante, dando así la posibilidad a potenciales compradores de superyates y agencias de servicios de chárter de conocer de primera mano algunos de los yates más importantes del mundo en un entorno exclusivo y privado como el que ofrecen las instalaciones de OneOcean Port Vell. Una experiencia única centrada en el cliente final que resultó un éxito ya en su primera edición, y que en 2019 volverá a llenar parte de los 1.085m lineales de puerto que ocupan los muelles de la marina OneOcean Port Vell con los superyates presentes en la nueva edición.

Ignacio Erroz, director general de OneOcean Port Vell, expresó su satisfacción ante la renovación del acuerdo con LYBRA. Erroz afirmó que: “Para nosotros es un honor que LYBRA vuelva a confiar en OneOcean Port Vell para la celebración de The Superyacht Show durante los próximos tres años. Nos alegra repetir como anfitriones y trabajar de la mano de LYBRA en la organización de este salón internacional, evento que nos ayuda a seguir cumpliendo con nuestro objetivo de continuar trayendo a la ciudad iniciativas que supongan nuevas oportunidades económicas para la industria náutica local.”