El Valencia Boat Show se presentó en Madrid

El Valencia Boat Show ha presentado esta mañana en Madrid su 11ª edición, que se celebrará del 30 de octubre al 3 de noviembre en La Marina de València. La Fundación Conexus ha acogido la presentación a prensa del evento, que ha contado con la presencia de Nacho Gómez-Zarzuela, director del salón náutico valenciano; Vicent Llorens, director general del Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de La Marina de València; Antonio Bernabé, director de la Fundación Turismo Valencia; e Isabel Gil, presidenta de la Unión de Empresas Náuticas (UEN), asociación empresarial náutica que organiza el certamen. Esta tarde el certamen valenciano celebrará también su presentación en Madrid en un evento social que tendrá lugar en el Club Financiero madrileño.

Para su 11ª edición, el Valencia Boat Show cuenta con un equipo totalmente profesionalizado, y encabezado por Nacho Gómez - Zarzuela, que ha diseñado un evento global que integra la venta de embarcaciones, accesorios y servicios con el ocio náutico y la promoción de la ciudad como destino de mar. El resultado de este nuevo concepto ha sido un crecimiento sin precedentes, que a cinco meses del certamen ya ha confirmado la presencia de más de 60 expositores, entre los que se encuentran las principales firmas de embarcaciones, motores y accesorios.

Novedades 2019

El salón náutico valenciano, que cuenta desde 2016 con un formato renovado que trasladó sus fechas a otoño para enfocarse en la exposición y venta de embarcaciones nuevas, añade para 2019 un nuevo componente de apertura en un sentido doble: a la ciudadanía y a nuevos sectores de la náutica como el surf, paddle, surf, windsurf o pesca.

Una de las grandes novedades para la próxima edición es la combinación estratégica de espacios profesionales destinados a la exposición y venta de embarcaciones nuevas, motores, accesorios y servicios náuticos con áreas abiertas al público que albergarán actividades durante los cinco días del evento, como una macrosalida en paddle surf, bautismos de SUP, Sup Yoga y SUP Pilates, sesiones de cine con temática náutica, conciertos y gastronomía, entre otros.

Además el salón contará con secciones específicas dedicadas a todas las áreas de la náutica, desde el surf, paddle surf, windsurf o la navegación a vela y a motor hasta la sostenibilidad y cuidado de los mares. “El concepto de salón náutico tiene que ir acompañado del concepto de festival del mar”, aseguraba el director del certamen, Nacho Gómez - Zarzuela.

Náutica 4.0

La innovación será otro de los alicientes para visitar el salón valenciano, que contará con una zona dedicada a la náutica 4.0, con la presencia de startups del sector y proyectos de innovación relacionados con el mar.

El nuevo proyecto del Valencia Boat Show ha logrado implicar a todas las instituciones valencianas, que se han unido al certamen creando un gran evento náutico de alcance nacional e internacional. La Marina de València, sede de dos ediciones de la America’s Cup, incluye el salón valenciano como uno de los platos fuertes de su plan estratégico, y se ha incorporado al evento como organizador, junto a la Unión de Empresas Náuticas (UEN). Así, la dársena valenciana asume la organización de algunas de las actividades abiertas al público y ha hecho coincidir su aniversario con la próxima edición del salón náutico valenciano.

“El Valencia Boat Show va a ser el motivo para acercarse al mar”, ha afirmado Vicent Llorens, director general de Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de La Marina de València, quien ha recalcado que “la náutica es turismo, formación, educación, industria y ocio, es un sector productivo con una capacidad de desarrollo y generación de riqueza impresionante”.

Por su parte, Turismo Valencia presta un año más todo su apoyo al salón, un certamen que va en línea con la promoción de la ciudad como destino deportivo, poniendo en valor el clima y la orografía que la hacen ideal para los deportes al aire libre como running, triatlón, golf y deportes náuticos, entre otros, así como la capacidad, recursos e instalaciones de la urbe para acoger con éxito eventos deportivos de distinta tipología y envergadura.

Valencia, ciudad conectada todo el año

Las buenas conexiones de Valencia con las principales ciudades europeas - la ciudad cuenta actualmente con ruta directa con más de 90 aeropuertos, además de la conexión de AVE Madrid-València - la convierten en la sede idónea para la celebración de eventos deportivos en cualquier momento del año, como el Valencia Boat Show que desde hace tres años aprovecha el puente festivo del 1 de noviembre. De hecho, durante el mes de noviembre, la ciudad acogerá también la última carrera de la temporada de Moto GP, mientras que el 1 de diciembre se celebrará el Maratón València Trinidad Alfonso.

El salón está viviendo una metamorfosis espectacular que va más allá de la náutica. Se ha convertido es una cita para presentar novedades pero también en un espacio para disfrutar del mar, con experiencias creativas e innovadoras”, aseguraba el director de la Fundación Turismo Valencia, Antonio Bernabé, durante la presentación.

Feria Valencia, socio estratégico del certamen

En el terreno organizativo, otra de las grandes novedades para la próxima edición del Valencia Boat Show es la incorporación de Feria Valencia como socio estratégico, aportando su know-how de más de cien años en gestión de ferias comerciales. Así, Feria Valencia que cada año atrae a más de un millón de visitantes de todo el mundo en sus exposiciones internacionales, apuesta por implicarse en eventos estratégicos para la ciudad y su marina relacionados en sectores como el turismo náutico dentro de mercados como Madrid, Andalucía, Murcia y la propia Comunidad Valenciana.

Madrid también navega

Tal y como ha señalado el director del Valencia Boat Show, Nacho Gómez Zarzuela durante la presentación, Madrid es sin duda uno de los mercados objetivo para el certamen, ya que se encuentra a tan solo una hora y media de Valencia y es la tercera ciudad de España en matriculación de embarcaciones, solo por detrás de Baleares y Barcelona. La capital cuenta con 13 clubes náuticos y es la tercera ciudad española en numero de empresas náuticas, además de haber sido el punto estratégico donde se han gestado algunos de los grandes eventos náuticos del país.

Un salón surgido del sector

Tal y como ha señalado Isabel Gil, presidenta de la Unión de Empresas Náuticas (UEN), asociación sin ánimo de lucro que organiza el evento, el Valencia Boat Show es un salón “organizado por y para la industria náutica”, una feria náutica surgida de la necesidad del propio sector de contar con un evento para mostrar conjuntamente sus productos en València, aprovechando las excelentes condiciones de La Marina de València, que permiten probar las embarcaciones en el mar antes de adquirirlas. La presidenta de la patronal ha destacado el hecho de que el salón valenciano “es el último salón de otoño del Mediterráneo, lo que genera un gran volumen de negocio” y que con el nuevo giro estratégico “va a atraer a todo tipo de público”.

Nuevos partners

El Valencia Boat Show 2019 cuenta con el apoyo de MAPFRE como asegurador oficial, la plataforma de alquiler y gestión de embarcaciones M Yachts, la bodega Cillar de Silos o la productora Tactic Audiovisual, entre otros.

La sede elegida para el evento ha sido la Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana, organización empresarial privada, sin ánimo de lucro, independiente y plural, que tiene como objetivo estrechar los lazos económicos, sociales y culturales entre Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Valencia Boat Show se celebrará del 30 de octubre al 3 de noviembre en La Marina de València.