Las claves del equipo español que disputará el Mundial ISA World Surfing Games de Japón

Hace unos días se hizo pública la selección nacional que representará a España en el próximo ISA World Surfing Games 2019. La cita, que se disputará en Japón los próximos días 7 al 15 de septiembre, será la primera piedra de cara a configurar los deportistas de todo el mundo que participarán en el debut olímpico del surf.

Para tal ocasión, y con una cita de tal envergadura, hemos hablado con el seleccionador nacional, Pablo Solar. El técnico español nos explicó lo que representa este compromiso mundial y cuál es el equipo más idóneo para representar a España en este momento.

Acabamos de conocer a los seleccionados que representarán a España en el mundial ISA de Japón, ¿qué destacarías de este grupo?

Vamos con los surfistas que se encuentran en mejor estado de forma actualmente. Este año cabe destacar la polivalencia y experiencia de todos ellos. De los seis, tres surfistas son regular y los otros tres son goofies, tenemos la posibilidad de que cualquiera de ellos pueda surfear de cara o de espalda estas olas tan concretas. Este año, además, por primera vez hemos completado un equipo con gente de gran nivel y trayectoria internacional. A la cita preolímpica nos llevamos al mejor equipo posible para esta competición tan importante.

De los tres competidores masculinos, ¿cuáles son sus puntos fuertes?

Este año llevamos en categoría masculina a Gony Zubizarreta, Aritz Aramburu y Vicente Romero. De los dos primeros destacaría su gran experiencia y larga trayectoria. No les puede la presión, saben gestionar los 20 o 25 minutos de manga de la mejor manera posible. Por otro lado, Vicente, esta haciendo su mejor año con diferencia. Para las olas que nos encontraremos en Japón es la mejor baza que podríamos llevar. Ahora mismo vive uno de los mejores momentos de forma y en olas de playa es un gran especialista.

Y, ¿del femenino?

En femenino llevamos a Leticia Canales, Nadia Erostarbe y Ariane Ochoa. Todas ellas han vivido una época difícil en el surf y si han conseguido hacer el circuito mundial quiere decir que son auténticas guerreras. Además, destacaría la juventud de las tres. Cualquiera de ellas son una garantía de cara a lo que nos encontraremos en Japón. Hoy por hoy están en un gran momento de forma y tal vez sean una de las mejores generaciones de surfistas femeninas que hemos tenido en España.

Importantísimo saber que el equipo no está solo formado por los que irán a Japón, sino que también son fundamentales los suplentes, ¿quiénes son y qué papel tienen en este equipo?

En la categoría masculina contamos con dos suplentes, Rubén Vitoria y Andy Criere. Ambos son nuestra nueva generación, son la generación que más profesionalidad está viviendo en el surf. Están realmente preparados tanto física como mentalmente y son nuestro futuro. A ambos les he explicado porque este año no es su año, son muy jóvenes y ambos son el futuro. En categoría femenina nuestra suplente es Garazi Sánchez. Ha sido la número uno durante los últimos años, pero ahora mismo, acaba de salir de una lesión bastante dura y se acaba de recuperar. Actualmente, no está al cien por cien, es joven y tendrá muchas más oportunidades para volver a un mundial.

Este mundial es especialmente importante para los próximos JJ.OO ¿cómo determinará si hay algún español en la cita olímpica?

Como España no cuenta actualmente con ningún deportista compitiendo en el Championship Tour (CT), la única manera que tenemos de clasificar a alguno de nuestros deportistas es a través de los mundiales ISA (International Surfing Association). Este año 2019 se clasificará el mejor por continente, por lo que los nacionales tendrían que ser el mejor de los europeos en el ranking final. Esto implicaría que, tanto en categoría masculina como femenina, si logramos clasificar a alguno de los nuestros en primera posición europea tendríamos al primer surfista en la lista para las olimpiadas. Esta situación evidentemente es muy difícil, este año las reglas de la ISA han determinado que todos aquellos surfistas que están compitiendo en el CT deberían al menos disputar uno de los dos mundiales (2019 o 2020) para poder participar en las olimpiadas. Esto que implica, que este año todos los países llevarán a sus deportistas top y pondrá muy caro acabar en el primer puesto a nivel continental.

Después del oro en la Aloha Cup del pasado año, ¿cuáles son las expectativas con las que llegáis a Japón?

Los dos últimos mundiales España ha hecho unos resultados increíbles. Sin embargo, este año las expectativas son inciertas por lo que mencionaba anteriormente. Vendrán muchos surfistas top del CT y cada país traerá a los mejores. Este año vamos a conocer realmente en qué posición estamos. La prioridad será intentar meter a uno de nuestros surfistas en la lista de los que irán los JJ.OO. El resultado en el ranking general será menos determinante ya que la prioridad serán las olimpiadas.

Y, ¿cuáles son los criterios de selección para formar parte del equipo? ¿Les dirías algo a quien los crítica?

Lo que me gustaría resaltar antes de nada es qué: ¡cada vez que hemos hecho un equipo nacional lo configuramos con los que consideramos los mejores surfistas del momento! Siempre estamos expuestos a críticas; por qué no va este o este, por qué no va alguien de una determinada comunidad u otra. Todo el mundo es libre de criticar, pero nuestra primera prioridad es llevar a los mejores del momento con independencia de donde sean: cántabros, canarios, andaluces o vascos. Alguna cosa que quieras añadir al respecto: Cualquiera de los que tenga dudas en los criterios de selección están publicados en la página de la federación. Nosotros a la hora de tomar una decisión tenemos en cuenta varios criterios; los resultados, la regularidad y la experiencia. Estos tres son criterios muy importantes, pero el último de todos, y qué más peso tiene, es nuestra decisión. La responsabilidad última de decidir quién está en el mejor momento de la temporada o a quien necesitamos para un tipo de condiciones concretas. Nunca llueve a gusto de todos, y entendemos que estamos expuestos a críticas. Sin embargo, la crítica siempre se puede realizar desde un punto de vista constructivo y no debería hacerse desde el contrario. Yo ya llevo desde 2008 haciendo el equipo nacional y lo que no quiero es que los valores se escojan solo por criterios como los 3 primeros de un determinado ranking. Tenemos que tener en cuenta el compromiso, la regularidad o la experiencia a la hora de tomar una decisión u otra. Sino, no haría falta el papel del seleccionador y eso no es así.

La selección son estos tres que acuden a representar a España en cada una de las categorías. Evidentemente, el equipo nacional es más amplio y en la preselección hay más deportistas, pero al final la responsabilidad de elegir que tres van recae en el cuerpo técnico.