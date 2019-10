Decidida la Selección para el Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard de El Salvador El equipo nacional dirigido por Oscar Ruíz y Manuel Simoncelli estará compuesto por un total de 17 deportistas

El combinado nacional ya calienta los motores para el ISA World Stand Up Paddle (SUP) and Paddleboard Championship 2019 (WSUPPC) que se realizará en El Salvador del 23 de noviembre al 1 de diciembre.

Las Carreras SUP, SUP Surfing y Carreras de Paddleboard se realizarán en la reconocida rompiente de derechas El Sunzal. El 2019 será el octavo año consecutivo que la ISA ha organizado este Campeonato Mundial.

El evento se denominará ‘Surf City El Salvador’ ISA World SUP and Paddleboard Championship para destacar el papel en la estrategia a largo plazo de El Salvador para promover sus destinos de surfing reconocidos a nivel mundial

En la pasada edición celebrada en China, la selección española logró su mejor resultado en una participación mundialista con un cuarto puesto y un total de 5 medallas individuales (3 platas y 2 cobres) quedando por delante de potencias como Japón, Nueva Zelanda o Dinamarca.

El medallero español sumó dos platas para Judit Vergas en Carrera de distancia Prone, Carrera de técnica Prone y una para Iballa Ruano en SUP Surfing. Las medallas de cobre fueron para Juan de los Reyes en SUP Surfing y para David Buil en la Carrera de distancia Prone.

Seleccionados Equipo SUP Surfing: Iballa Ruano Moreno Alazne Aurrekoetxea Fernando Pérez Juan de los Reyes Equipo Stand Up Paddle: Júnior Femenino y masculino Duna Gordillo Fernando Pérez Serra Élite femenino y masculino: Esperanza Barreras Laura Quetglas Susak Molinero Enrique Hurtado Román Frejo Pablo Aina Rafael Sirvent Paddleboard masculino y femenino: Itziar Abascal Judit Vergas Carlos Alonso David Buill Los suplentes de cara a este mundial serán los siguientes deportistas: SUP Surfing; Beatriz Piñal, Esperanza Barreras, Guillermo Carracedo, Manuel Hoyuela y Antonio Morillo.