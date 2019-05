SUP Talent Jávea determina los primeros candidatos a SUP Talent 2019 Cinco deportistas entre 8 y 14 años se clasificaron para las finales

El pasado domingo se celebró en la playa del Arenal de Jávea la primera parada de la SUP Talent 2019 en la que se convocaron a deportistas del arco mediterráneo para disputarse las primeras plazas que daban el paso a las finales de este circuito de paddle surf.

El equipo técnico, encabezado por Carlos López, técnico de la FESurf y Telmo Irigoyen, juez de SUP Race, dirigieron a las jóvenes promesas a través de las diferentes pruebas para ser evaluadas con el fin de determinar sus habilidades en el surf a remo.

La jornada comenzaron con un desayuno en las instalaciones de Leclercq Surfing, base del Club de Surf Jávea, que dió pie a una reunión explicativa de como iba a transcurrir la jornada. A partir de ese momento, y en las mismas instalaciones del club, se repartieron unos documentos con unas preguntas tipo test que sirvieron para valorar los conocimientos técnicos de los candidatos, así como de medio ambiente marino y seguridad en el mar.

Posteriormente, los aspirantes a SUP Talent 2019 se trasladaron hasta la playa del Arenal, dividiéndose los grupos en categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14, donde comenzaron diferentes pruebas para evaluar su habilidad, velocidad, técnica y trabajo en equipo.

Una vez terminadas todas las pruebas, y mientras los técnicos se retiraron a deliberar, estos jóvenes deportistas realizaron una actividad dirigida por la Fundacion Water Sports Plastic Free que consistió en una charla de concienciación sobre el medio marino y una recogida de plásticos de la playa del Arenal, en la cual todos ellos habían disputado y disfrutado de la primera parada de las SUP Talent Spain Series 2019, recogiendo una gran cantidad de plásticos y microplásticos que posteriormente se llevaron al contenedor de reciclado.

Semifinalistas SUP Talent Spain Series Jávea 2019

Sub 10

- Alejandro Donderis

- Berta Ferre

Sub 12

- Laia Ferre

Sub 14

- Iván de Frutos

- Fernando Brotons