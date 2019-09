SUP Talent Sevilla cierra los candidatos a las SUP Talent Spain Series 2019

Seis deportistas de la zona sur firman su pase a la final de las SUP Talent Spain Series 2019.

El río Guadalquivir fue el escenario de excepción donde los veinte deportistas demostraron el gran talento que hay en la zona sur de España en la disciplina de SUP Race.

Una convocatoria de excepción gracias a la inclusión de este proyecto durante las Sevilla SUP Festival que se celebraron durante todo el fin de semana.

En la jornada del domingo se concentraron todas las pruebas de las SUP Talent Spain Series, comenzando con un cuestionario tipo test, patrocinado por la Fundacion Water Sports Plastic Free, para evaluar conceptos técnicos, teóricos, medioambientales y relacionados con la seguridad en el mar.

Posteriormente, cada uno de los deportistas desenfundó su material y se dirigió al circuito de boyas montado en el margen izquierdo del río Guadalquivir, justo a los pies del puente de Isabel II que une el centro de Sevilla con el pintoresco barrio de Triana. En la orilla del río se congregaron entrenadores, familiares, amigos y aficionados para ver los progresos de estos deportistas menores de 14 años y que se dividieron en las categorías de Sub 10, Sub 12 y Sub 14. Estas jóvenes promesas del Stand Up Paddle completaron seis vueltas, tres en sentido horario y tres en sentido anti-horario, para analizar su criterio a la hora de tomar balizas, habilidad y técnica.

Un arduo trabajo de los técnicos de las SUP Talent Spain Series debido al gran nivel que demostraron todos los participantes y que puso de relieve el excelente estado de forma que tiene este deporte en las categorías infantil y juvenil en España.

El último análisis para determinar los seis clasificados para la final de las SUP Talent Spain Series 2019 fue la Copa de España de larga distancia, prueba reina de la Sevilla SUP Festival y que se realizó a lo largo de la dársena interior del Guadalquivir.

Con una salida espectacular, los talent convocados en Sevilla expusieron sus credenciales para ser los elegidos para la gran final de las SUP Talent Spain Series.

La jornada terminó haciendo entrega a todos los participantes de unos regalos obsequio de Ale Hop y Caravanas El Osito, patrocinador logístico de las SUP Talent Spain Series.

Dos días se han empleado para determinar los seis clasificados en las diferentes categorías, analizando meticulosamente todas las pruebas para encontrar a los deportistas más completos y con mayor proyección de la zona sur.

Finalistas Categoría Sub 10 Mario Macía del Club Paddle Surf Marbella - Hoenalu Beatriz Bizcocho del Club Piragüismo Triana Categoría Sub 12 Carlos Martínez Fuentes del Club Be Watersports Santa Pola Miguel García Perez del Club Be Watersports Santa Pola Categoría Sub 14 Ainhoa Rivas Garcia del Club Paddle Surf Fuengirola Augusto Garcia Villegas del Club Windsurfing Isla Cristina