52 Super Series Al «Azzurra» le queda "pasearse" por la Costa Esmeralda para ganar las 52 Super Series 2019 Sumando catorce puntos en las dos últimas mangas, son campeones

Pedro Sardina Porto Cervo (Cerdeña) Actualizado: 27/09/2019 17:15h

El italo-argentino "Azzurra" lo tiene en su mano. Faltan como máximo dos mangas para que la temporada 2019 de las 52 Super Series concluya y le saca 11 puntos al "alemán" "Platoon", por lo que si sumara 14 entre las dos mangas del sábado, le valdría para proclamarse campeón. Lo haría sin haber logrado ningún triunfo parcial, aunque lo que cuenta en el circuito es la regularidad.

No lo estyán pasando bien los integrantes del equipo de Guillermo Parada. Ha sido una temporada muy extraña en la que siempre han tenido la miel en los labios y nunca han logrado saborearla. La Sailing Week de Porto Cervo era la última oportunidad de la temporada para poder lograr un triunfo parcial. Llevan 10 eventos sin ganar y eso en los chicos del "Matador" es muy extraño. En Porto Cervo tampoco lo van a conseguir porque een su teórica casa, los italo-argentinos no han logrado superar a un extraordinario "Sled".

Ayer, tres mangas con vientos de menos (6 nudos) a más (15 nudos) con tres campos de regatas preciosos y difíciles, que invitaban a los tácticos a trabajar un poquito más. Primera manga desastrosa para los de Parada y triunfo de su gran rival, el reciente campeón del mundo "Platoon". El equipo alemán le restó siete puntos de una tacada. No era el "matador" que todos conocemos. Quizás les penalizó el poco viento que sopló ayer durante la primera manga, pero saltaron todas las alarmas en el equipo que representa al Yacht Club Costa Smeralda.

"Sled" - Nico Martínez

Había que ponerse las pilas. Subía el viento y el cambio de velas era inevitable. se dió la salida a la segunda manga con 11 nudos y ya se vio desde el principio que el barco de Guillermo Parada navegaba más a gusto y acoplado a la regata. Se marchó el "Sled" por delante, cosa que no inquietó nada a los argentinos. Lo que había que hacer, lo hicieron, que no era otra cosa que frenar al "Platoon". Navegaron toda la regata delante de ellos y tras una clamorosa victoria del "Sled", el "Azzurra" le restó un punto al "Platoon". Ese si era el "Matador" que estamos acostumbrados a ver navegar.

Tercera manga, con ya 14 nudos de intensidad de viento. El "Azzurra" en su salsa. descarados en ceñida y rápidos en popa a la estela nuevamente del "Sled", que ayer se hizo con dos primeros en su casillero. Mal el "Platoon", que con viento se desinfló y, al final jornada muy productiva para los italo-argentinos, que tiene que pasar muchas cosas malas para que no logren mañana tan ansiado triunfo. lo merecen si duda, aunque no hayan ganado ningún evento, pero sí han sido los más regulares.

Declaraciones

Guillermo Parada, patrón de Azzurra, explica: “La verdad es que la primera regata nos complicamos la vida pese a salir bien. Cruzamos por delante de Platoon y en la siguiente virada no función el ‘traveler’ que fue algo muy malo para nosotros porque Quantum nos pudo superar al recuperar dos esloras. Eso nos privó de tener contacto con los de adelante. Habríamos llegado entre los cuatro primeros a la boya y habría sido otra regata. El equipo ha respondido bien ante el momento de presión y el viento nos ayudó al ser más estable e hizo las regatas más lógicas. Hemos tenido un solido día después de eso con dos segundos puestos ganado a todos los rivales directos. Al final mantuvimos la distancia en la general con Platoon y creo que con Quantum el pleito ya está casi solucionado. Pero no quiero hacer cálculos el único que hago es que mañana voy a cumplir 75 años y no 52. Espero que con el paso de la regata recuperar la edad normal porque hoy he perdido muchos años en la primera manga”.

"Azzurra" - Nico Martínez Clasificaciones General Porto Cervo 1. "Sled", 13.2. "Azzurra", 22.3. "Quantum", 274. "Platoon", 28.5. "Phoenix 11", 31.6. "Provezza", 327. "Bronenosec", 348. "Alegre", 43.9. "Gladiator", 4510. "Visión Future", 56. General del Circuito 1. "Azzurra", 154.2. "Platoon", 165.3. "Quantum", 171.4. "Bronenosec", 181.5. "Provezza", 190.6. "Alegre", 2137. "Sled", 2158. "Phoenix 11", 232. * No clasifican en la general ni "Gladiator" ni "Visión Future" porque no han competido en al menos cuatro eventos