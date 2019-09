52 Super Series La batalla de Porto Cervo decide la gloria «Azzurra», «Platoon», «Quantum» y «Bronenosec» luchan por el título de la temporada 2019 en la Audi 52 Super SeriesSailing Week Porto Cervo

El final de temporada más igualado y nutrido de candidatos al triunfo en la historia de las 52 Super Series se disputa esta próxima semana en aguas del Yacht Club Costa Smeralda. La Audi 52Super Series Sailing Week Porto Cervo cierra una gran temporada de regatas en el maravilloso escenario de las aguas costeras de Cerdeña.

Azzurra navega en casa y, después de una temporada en la que han estado centrados totalmente en el título final de la competición, quieren corroborar su trabajo en sus propias aguas con el título final del que es considerado como el mejor circuito de regatas del mundo para monocascos. Pero los argentinos saben que van a tener competidores que le van a llevar al extremo como es el Platoon de Harm Müller-Spreer que amarra en Italia después de ganar el Mundial en Puerto Portals. El barco de la familia Roemmers tiene ahora mismo una ventaja de seis puntos en la general sobre el velero teutón lo que no es nada teniendo en cuenta la calidad de los rivales que van a luchar contra ellos en la última regata de la temporada de 52 Super Series.

Mientras Azzurra podría levantar en Italia por cuarta vez el trofeo de campeones de la temporada, después de que lo hiciera en 2012, 2015 y 2017, Platoon lleva dos años acariciando su primer título en las 52 Super Series dos segundos puestos consecutivos, lo que rompería el duopolio de Azzurra y Quantum que está vigente desde que comenzó el circuito en 2012.

Platoon ha hecho un gran año con dos victorias parciales, ambas en las Baleares, en la campaña: la regata que abría el calendario en aguas de Mahón y el Mundial de la clase en Puerto Portals. Azzurra llega líder, pero sin haber ganado ninguna de las cuatro regatas. Eso sí, quedando segundo en tres de ellas a un punto del vencedor en dos ocasiones y otra a dos puntos. Su obsesión es el título y los sinsabores de haberse quedado tres veces a las puertas del triunfo quedarán diluidos si el sábado 28 levantan el título de campeón en su propio club.

El actual defensor del título, el Quantum, llega al Yacht Club Costa Smeralda tercero a once puntos de Azzurra lo que no es mucho teniendo en cuenta que en Porto Cervo serán diez los barcos que compitan, lo que abre el abanico matemático para buscar la remontada. Por eso nadie aparta de la ecuación del título a los americanos que quieren seguir dominando el circuito. El armador del velero, Doug DeVos, estará llevando la caña del barco. Y tampoco nadie se puede olvidar de nombrar al Bronenosec como el último candidato lógico a la victoria. A 17 puntos de Azzurra los rusos de Vladimir Liubomirov aún pueden aspirar al triunfo y, por supuesto, a terminar la temporada en posiciones de podio lo que sería un gran éxito para un equipo que este año ha vuelto a la competición y que compite con el barco más moderno de la flota.

La regata de entrenamiento de la Audi 52 Super Series Sailing Week Porto Cervo se celebrará este próximo lunes 23 de septiembre. La competición va de martes a sábado y el miércoles es el día que María Torrijo, responsable del Comité de Regatas, tiene previsto dar la salida a una regata costera. Será la primera y única de la temporada 2019 ya que la última regata que no es de bastones se celebró en el Rolex TP52 World Championship Cascáis en julio de 2018.

Los tres últimos días de competición, jueves 26, viernes 27 y sábado 28, la regata se podrá seguir con la retransmisión de televisión desde el campo de regatas desde nuestra página web www.52superseries.com. Las transmisiones comenzarán a las 12.15 horas ya que el horario de salida está previsto para las 12.30 horas.

Harm Müller-Spreer: “Vamos a pelear hasta el último segundo por el título de la temporada, es la forma que tenemos de competir en Platooon. Es una regata abierta que va a decidir quién es el nuevo campeón del circuito de 52 Super Series. No nos vamos a regodear de lo que hicimos en Portals siendo nuevos campeones del mundo, pero ese resultado nos ayuda aquí a tener mucha confianza en nosotros y en el barco. Sólo queremos mirar adelante y evitar errores. Estamos listos para batallar hasta el último segundo”.

Guillermo Parada, patrón del Azzurra, comenta: “El último día de competición en Porto Cervo es mi cumpleaños, así que quiero tener una buena razón para celebrarlo. Para nosotros es muy bueno cerrar la temporada en nuestras propias aguas. Tenemos nuevas velas y algunas mejoras en el equipamiento del barco y la electrónica de las que no voy a desvelar nada, aunque sí digo que creo que nos van a ayudar. Nos vamos a tomar esta regata como cualquiera de las cuatro anteriores, intentando dar lo mejor de nosotros mismos y tratando de hacer los mínimos pequeños errores. Vamos a mantener las mismas rutinas de ganar la salida y de elegir el lado bueno por el que salir. Este año hemos navegado bien con el barco, pero creo que no hemos tenido suerte los últimos días de cada regata y perdiendo las competiciones por uno o dos puntos. Pero aquí estamos y si en Porto Cervo volvemos a quedar segundos a dos puntos del ganador esta vez estaremos muy contentos… Navegamos bien, aunque a Santi Lange le costó un poco entender el juego de las 52 Super Series ahora estamos tomando buenas decisiones. Él se marcha el año que viene a entrenar los Juegos Olímpicos así que nos toca empezar de nuevo con otro táctico. Por eso queremos ganar en Porto Cervo la regata ya que no hemos ganado ninguna regata con Santi. El conoce muy bien el lugar y en 2014 fue subcampeón del Mundo aquí con el Phoenix. También tendremos aquí una regata costera que aporta cosas nuevas a la semana. Creo que veremos en esa manga los barcos salir a marcarse, aunque en este tipo de regatas pasan cosas inesperadas así que hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir”.

Víctor Marino, burdas del Platoon, sostiene: “Después de haber conseguido el sueño de Platoon de volver a ser campeón del Mundo en Puerto Portals llegamos a Porto Cervo con una gran oportunidad de ganar el circuito porque estamos muy cerca de Azzurra en la general, aunque Quantum también está muy cerca de nosotros. Pero para nosotros es muy motivador tener la oportunidad de ganar el circuito con un armador llevando la caña del barco, que es algo que nunca ha pasado, y que queremos conseguir nosotros rompiendo el habitual reparto de victorias de Azzurra y Quantum. Es muy complicado ganar por la calidad de la clase y lo igualada que están las tripulaciones. En todo el año el ganador de cada regata se ha decidido siempre en la última manga, en la última empopada. Será una regata muy dura e igualada esta semana desde el primer día. Los tres equipos vamos a luchar desde la primera salida por el campeonato y va a ser una semana muy muy estresante. Y será espectacular ver las regatas. Esperamos diferentes condiciones de viento porque en esta época del año podemos tener brisa o mistral y las condiciones pueden ser muy diferentes. También tendremos una costera lo que hace que la regata sea dura y excitante y saldremos de Cerdeña con un nuevo ganador de 52 Super Series por lo que va a ser un gran evento”.