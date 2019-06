52 Super Series «Bronenosec» recoge los réditos que se deja «Azzurra» Siete ganadores distintos en las ocho mangas disputadas

Las 52 Superseries se van igualando regata a regata. Si hace muy poco tiempo eran cosa de dos («Quantum» y «Azzurra») el año pasado se unió a esta dupla el «Platoon» ocupando la segunda plaza de la clasificación general echándo para atrás a los argentinos. Y es que los regatistas van aprendiendo las lecciones con prontitud, tanto que en esta Royal Cup, que se está disputando en Puerto Sherry, se han disputado ocho mangas y han habido siete ganadores diferentes, al igual que han habido siete farolillos rojos distintos. Solo ha repetido el «Azzurra», que ha ganado dos veces y el «Alegre», que ha realizado dos octavos. Ya solo le falta por ganar una manga al «Sled».

Dos nuevas mangas muy disputadas en un gran campo de regatas en el que soplaron vientos de Poniente, con olas largas y unas intensidades de entre 10 y 13 nudos con rcahas de 18. Ganadores el «Alegre» y el «Phoenix 11» y cambio de líder tras la segunda regata al puntuar último el «Azurra».

Dos regatas divertidas

Las dos mangas fueron muy divertidas, llenas de planeadas en popa y de viradas en ceñida. Dos claros protagonistas, el «Azzurra», que peleó un segundo puesto en la primera manga que ganó el «Alegre» y el «Bronenosec», que con un quinto se alejaba mucho más de la cabeza y un tercero, que le daba el liderato con un punto de ventaja sobre los argentinos.

Siguen sin levantar la cabeza los americanos del «Quantum», que ayer pelearon en la cola de la flota y lograron un cuarto y un quinto, lo que les deja a un punto del farolillo rojo de la clasificación general, el «Phoenix».

El «Azzurra» se dejó los grandes réditos que había logrado en la primera manga en una segunda para olvidar, situación que aprovecharon los rusos para asaltar el liderato.

Para mañana, último día en Puerto Sherry se navegarán dos regatas con todo por decidir.

Declaraciones

Guillermo Parada, caña del Azzurra, explica: “Un día mixto con una buena primera regata en la que corrimos una prueba igualada buscando las oportunidades y yendo bien. En la segunda nos quedamos con la configuración de las velas de menos de viento y el aumento de viento nos agarró en la primera ceñida. El barco iba lento y tras salir bien íbamos últimos en la boya. Aún así tuvimos oportunidad en la popa para cruzar al Bronenosec y estar arriba, pero no pudimos y fuimos últimos otra vez. En la última ceñida pasamos a dos barcos y en la popa final nos fuimos por el centro y nos pasaron por los dos lados y volvimos a ser octavos con un poco de enfado porque hubo oportunidades y nos las capitalizamos; perdimos una buena oportunidad. Mañana es un día más, está todo abierto y tenemos que salir a dar lo mejor”.

Joan Fullana, proa del Provezza, dice: “No nos podemos quejar. Llegamos al último día con opciones de ganar el campeonato como ya ocurrió en Mahón. El barco va muy rápido. Aquí manda mucho la mala suerte de no cruzar un barco y te pasan cinco. Mañana esperamos que no nos quedemos a cuatro segundos de ganar, sino que los demás se queden a cuatro de nosotros. Lo de Mahón fue una pena, pero siempre decimos que si fuera fácil ganar en las 52 SUPER SERIES no serían lo que son estas regatas. No miramos la general porque quedan treinta pruebas, pero es bonito vernos primeros en la general. En la primera regata he subido al palo y he visto más presión por la izquierda y nos ha ido bien, pero en la segunda no hemos subido. Creo que daba mejor por la derecha como ha hecho el Phoenix”.

Clasificación 1. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) (4,3,4,3,1,5,5,3) 28 puntos. 2. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto Roemmers) (5,1,2,5,5,1,2,8) 29 p. 3. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (1,4,7,7,2,2,3,6) 32 p. 4. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (3,6,5,1,3,8,7,2) 35 p. 5. Sled (USA) (Takashi Okura) (8,2,3,4,4,4,8,4) 37 p. 6. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (2,8,6,2,8,6,1,7) 40 p. 7. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (7,7,1,6,6,7,4,5) 43 p. 8. Phoenix 11 (RSA) (Tina Plattner) (6,5,8,8,7,3,6,1) 44 p.