Europeo J70 Cinco barcos españoles pasan al grupo de oro en el Europeo de J70 en el Lago di Garda «Mar Natura», «G75», «Noticia», «Abril Verde» y «Lumar Canarias» pasan a la fase final en Malcesine

Jaume Soler Actualizado: 28/06/2019 17:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras dos días de competición y 6 regatas clasificatorias, cinco son los equipos españoles los que lograron pasar a la fase final y competirán contra los mejores equipos de Europa de J70. “Mar Natura” de Luis Bugallo, “G75” de Gustavo Martinez Doreste, “Noticia” de Pichu Torcida, “Abril Verde” de Pérez Canal y “Lumar Canarias” de Luis Martínez Doreste navegarán en el grupo oro.

En el Lago di Garda (Italia) se está diputando en esta semana el Campeonato de Europa de la clase internacional J70, organizado por el club Fraglia Vela Malcesine. Hay un total de más de 130 equipos inscritos que provienen, además de los principales países europeos, y de fuera del continente como Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Chile, Turquía, Rusia...sumando un total de 21 nacionalidades diferentes.

Las primeras dos jornadas de competición se destinaron a realizar 6 regatas clasificatorias, que permitieron hacer una criba inicial del 50% de la flota, repartiéndose en dos grupos (oro y plata). Los equipos canarios han sido regulares y han conseguido clasificarse en el grupo oro. Y a partir de ese viernes comienzan las regatas definitivas que servirán para elegir al próximo campeón de Europa de J70.

Entre los favoritos se encuentra equipos italianos, españoles y alemanes. Entre los españoles destacan el “Mar Natura” del gallego Luis Bugallo, “G75“ de Gustavo Martínez Doreste, “Lumar Canarias” de Luis Martínez Doreste, “Noticia” de Pichu Torcida y el “Abril Verde” de Luis Pérez Canal. El resto de equipos españoles participantes no lograron pasar clasificarse para la fase final y tendrán que competir en el grupo plata. En este estarán “Patakin”, “Tenaz”, “Let it be”, “Abril Rojo”, “Spirit of Alginet” y “Mar Natura 2”

Viento caprichoso

El Lago di Garda se caracteriza por ser un buen campo de regatas con varias áreas. Normalmente por las mañana bien temprano sopla con intensidad un viento de componente norte llamado “peler” a las pocas horas desaparece por completo, y tras unas horas de calma total el viento rola al sur, conocido como “ora” y vuelve a soplar pero con menor intensidad. Pero estos días debido a la sofocante ola de claro que está azotando a media Europa, el viento en Malcesine no se está comportando como es habitual y está soplando con muy poca intensidad. Lo que causó que el primer día de competición sólo se disputaran dos mangas. Por eso, el comité de regata se vio obligado el segundo día a sacar a la flota al agua bien temprano para dar salidas a las primeras regatas a partir de las 8 de la mañana. Tras realizar una regata, y con la caída total del viento envió otra vez la flota a puerto a esperar la aparición del caprichos viento y mantuvo en el agua realizando regatas hasta casi las ocho de la tarde. Con lo que los rentistas estuvieron 12 días navegando de manera intensa y con poco viento durante 4 regatas que permitieron completar la ronda de 6 regatas clasificatorias. La previsión para el resto de días es que el viento aparecerá pero con una intensidad mucho más suave de la habitual, lo que o se descarta que haya que volver a regatear a partir de las ocho de la mañana con la llegada del “peler”.