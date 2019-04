Ruta de La Sal El Comité adelanta dos horas las salidas, para favorecer las condiciones de llegada a Sant Antoni de Portmany Jornada de registro: Los regatistas preparados para el salto a Ibiza

Angel Joaniquet Actualizado: 17/04/2019 19:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Intensa jornada de registro de embarcaciones y tripulaciones para la 32 edición de La Ruta de la Sal. Los armadores, a lo largo de la jornada de hoy, han ido cumplimentando los requisitos en las tres sedes de salida de La Sal (Port Ginesta, Denia y Andratx) para mañana cubrir la largada rumbo Sant Antoni de Portmany, en la isla de Ibiza.

Una edición donde el protagonismo, aparte de las embarcaciones y tripulantes, estará sin duda en las condiciones meteorológicas previstas para mañana. La entrada de vientos de componente NE, marcará la táctica de los navegantes.

Ante estas previsiones el Comité de Regata ha decidido adelantar la hora de salida de los tres tramos de La Ruta de La Sal. La medida, anunciada en los TOA de las distintas sedes de partida, ha sido motivada para favorecer a las tripulaciones de cara las condiciones de viento y mar que se prevé en toda el área del Mediterráneo Occidental. Así, la salida desde Port Ginesta (Barcelona) está prevista para las 9 de la mañana. Una hora más tarde, a las 10 horas, se realizarán las salidas Denia y Port Andratx.

Con estas condiciones se prevé una Ruta de la Sal muy rápida. Sobre todo para las embarcaciones de grandes esloras, que pueden cubrir los distintos trayectos en tiempos record.

Entre los más rápidos, desde Port Ginesta (Barcelona), están el One Shot of Cowes de Ruben Cuartas, un Advanced 66 de 21 metros eslora, o el Gymir de Francesc Roig, un Maxi Dolphin de 19,8 metros y el Mundus de Sergi Tena, el Open 60 de 18,28 metros. Estos veleros podrán cubrir las 140 millas en menos de 18 horas. Otros veleros de menor eslora que salen de Port Ginesta ,pero que pueden hacer un registro muy rápido son el Dehler 44 Bandido de Juan Carlos Otamendi, el Dufour 45 You Too de Michel Glaus, el Swan 45 Coratge de Manuel Jane o el Marjuin, el Grand Soleil 50 de Pere Roquet.

Desde Denia el Comité también ha decidido adelantar la hora de salida. Aquí los más rápidos son los grandes esloras como el Swan80 Plis Play de Jose Rius Acebes, el Swan 75 Alzira Moraira de Agustín Gregori, el Brujo de Alberto de Castro, un Swan 45 . Como nota a destacar señalar lospequeños esloras como el Café del Mar, un J92 de Toni Tur,de solo 9,12 metros y el Nautic Café del Mar un Espada 34 de Juan CarlosSanchis, que también tienen la intención de ser de los más rápidos en el tramo Sur de la Ruta de la Sal. En este tramo losarmadores podrán optar por el recorrido corto –Mini Denia- directo desde Denia a Sant Antoni de Portmany, o el recorrido normal, contorneando Formentera e Ibiza por el Norte y descender a Sant Antoni.

También es muy potente la escuadra que sale de Port Andratx (Mallorca), donde destacan el Finot 53 Spock de Thomas Shumache o el Swan 56 Clem de Jaime Olazabal que están dispuesto a cubrir el tramo de 60 millas náuticas de forma muy rápida, entre cinco y seis horas, ya que las condiciones de viento puede que les permite un rumbo directo hacia el SW.

En la reunión de patrones se alertó sobre las condiciones meteorológicas, que favorecerán rumbos directos desde Port Ginesta y Andratx, con vientos portantes y que la largada desde Denia puede que sea algo más complicada, con vientos más encarados.