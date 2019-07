REGATA MAR DE MAELOC «Eleko» ganó en Sada y puso líder de la regata Rías Altas al «Cachete» Mañana tercera etapa entre Sada y Malpica, la de mayor longitud con 28 millas y comienzo a las 12.00

ABC_N Actualizado: 12/07/2019 22:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

“Cachete” patroneado por Fran Edreira del Club Náutico de Sada, es el líder de la Regata Mar de Maeloc Rías Altas, al término de la segunda etapa celebrada entre los puertos de Malpica y Sada en la provincia de La Coruña con unas 24 millas de longitud. El “Solventis” del Monte Real Club de Yates de Baiona, que ganaba la primera etapa, se vio superado en esta ocasión y pasa a ocupar la segunda plaza de la general, a dos puntos del nuevo líder. El vencedor de la etapa fue el “Eleko Mambo” del Club Marítimo de La Penela, con el vigués Carlos Sampedro a la caña. Para el sábado tercera etapa entre Sada y Cedeira, con algo más de 28 millas y comienzo a las doce de la mañana, de la que es la prueba de mayor longitud.

Tenía que retrasarse la salida en Malpica en algo más de hora y media sobre el horario previsto. El panorama era sencillamente desolador, pues el entorno del legendario archipiélago de las Sisargas era una balsa de aceite… pero pasada la una de la tarde, el viento aún cuando suave apareció y se lograba iniciar el segundo acto con unos seis nudos del este.

Con la flota navegando, nuevamente se vino abajo el viento, hasta que ya avanzada la mañana entraba un viento prácticamente del norte que era de 10 nudos y acabó siendo de 15, por lo que la flota ya navegó con soltura, llegando en primer lugar a Sada el “Solventis” de Malalo Bermúdez de Castro con un crono de 03-02-20. Tras el barco pontevedrés lo hacía el “Gómez Mostly” a 18.16, siendo el tercero el “Lambaix” de Antonio Ríos del Náutico de Sada a 20.44.

El cuarto era “Eleko Mambo” con Carlos Sampedro a la caña, que sería el vencedor absoluto, justo por delante del Delher 36 “Cachete” que ya era el nuevo líder, tras una gran regata y con el beneficio de haber entrado el viento “por popa”, lo que le favoreció sin duda por su menor hándicap.

Hay que resaltar la excelente regata de Sampedro que sin embargo no tiene prácticamente opción de meterse en el podio por no haber puntuado en la etapa de Malpica, al igual que “Mourisca” de Gonzalo Vázquez que hoy estuvo especialmente bien, así como el “Alma do Mar” de Nito Enriquez.

Por clases “Solventis” y “La María” están igualados en la clase 1 (la de los de mayor eslora) con cinco puntos, siendo el tercero el “Gómez Mostly” con tres puntos más. En la 2 los deberes de “Cachete” están completados pues fue el único que entró en tiempo en la primera etapa, por lo que es líder destacado; mientras que en la 3 el asturiano “Silfo” de José Angel García Fernández del Club de Vela Bahía de Gijón es el primer clasificado, tras su victoria en su categoría en la segunda etapa.

En la general absoluta, para cuyo ganador está establecido un trofeo muy especial, pues se trata de una preciosa Torre de Hércules de plata elaborada en su momento por los talleres de la desaparecida Joyería Malde, que durante muchísimos años fueron los encargados de producir el legendario Trofeo Teresa Herrera de fútbol. Esta es la clasificación con todas las clases agrupadas… y ojo porque no hay nada decidido cuando se llega al ecuador de la Regata Mar de Maeloc Rías Altas: