«Marina Rubicón I» y «Jolatero» pusieron emoción en la segunda jornada de Copa J80

La bahía de Arrecife acogió la segunda jornada de la Copa de la clase J80 Lanzarote con la disputa de cuatro regatas donde un total de 7 embarcaciones se dieron cita, intentando dar la vuelta a la clasificación general, donde el Marina Rubicón I de Miguel Lasso se había destacado ante sus rivales.

En la primera de las regatas del día, el viento sopló del norte, con una variable del noreste que hizo rolar en algunos momentos las tácticas de los patrones presentes, que debían hacer frente a 14 nudos de intensidad. El comienzo resultó esperanzador, con el Rotini de Rafael Barbadillo como embarcación destacada en la primera vuelta al recorrido trazado por el comité de regatas, pero, al dar la vuelta, un percance con el Marina Rubicón I descentraba a la embarcación capitalina, que fue perdiendo posiciones hasta entrar en la meta en la cuarta plaza, siendo la embarcación sureña la primera. Entre ellos, el Jolatero patroneado por Aythami Quintana entró segundo y el Lanzarote Sailing Paradise de Alejandro Morales entraba tercero.

En la segunda regata de la jornada el comité decidió recortar ligeramente el recorrido, mientras que la intensidad subía hasta los 16 nudos y el viento se entablaba del norte. Al acabar la primera vuelta al recorrido, el triple empate entre el Marina Rubicón I, el Jolatero y el Lanzarote Sailing Paradise marcaba el sendero del resto de embarcaciones, consiguiendo los del Castillo del Águila acabar primeros y ampliar sus diferencias. Tras el Marina Rubicón I entró el Jolatero y el Rotini, descolgándose el Lanzarote Sailing Paradise y remontando posiciones los jóvenes del Brito Hostelería, con Felipe Brito a la caña, hasta entrar cuartos.

En la tercera regata fue el Jolatero quien no dio opciones al resto. Los de Aythami Quintana fueron superiores y dominaron la prueba desde el comienzo, seguidos por el Marina Rubicón I, que no era capaz de darle alcance y mirando para atrás, ya que el Lanzarote Sailing Paradise le seguía la estela y amenazaba con adelantarlo. Finalmente, no ocurrió nada nuevo a lo que estaba sucediendo, entrando primero el Jolatero, mientras que el Rotini se metió en la lucha por la segunda posición, que finalmente fue para el Marina Rubicón I, sumando así la primera regata en la que no entraba primero. Tras ellos, entraron los chicos del Lanzarote Sailing Paradise y los del Rotini, en tercera y cuarta posición.

Una rotura en el spi obligó al Okupa de Orlando Umpierrez a abandonar antes de salir en la última prueba del día, quedando la prueba con 6 embarcaciones. El Marina Rubicón I salió fuerte y dominó la prueba desde el comienzo, seguido del Jolatero y el Rotini, sin que se produjeran cambios en la regata a lo largo de todo el recorrido. Reseñar la colisión entre el Lanzarote Sailing Paradise y el Brito Hosterlería que se saldó sin daños, pero con la molestia de los tripulantes de la embarcación de Felipe Brito, que fueron abordados por sus compañeros de batalla.

Al finalizar la regata se produjeron diferentes protestas que tendrá que decidir el comité, quedando estas en espera de una resolución que pudiera modificar algún puesto en la clasificación final. La segunda jornada de la Copa J80 Lanzarote dejó la siguiente clasificación