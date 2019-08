52 Super Series Once aspirantes al trono de Puerto Portals Todos los equipos de 52 Super Series participantes en el TP52 World Championship Puerto Portals creen que están en el Mundial más competido y en el mejor lugar para luchar por el título

Los once equipos que participan en el Rolex TP52 World Championship Puerto Portals coincidieron en remarcar que esta edición del Mundial va a ser la más competida y que se celebra en un lugar idílico como es la Marina de Calvià. Once representantes de los equipos de 52 Super Series estuvieron presentes en la multitudinaria rueda de prensa inaugural del campeonato que acoge a proyectos de ocho nacionalidades diferentes y que se disputa desde el domingo 25 al jueves 29 con un máximo de diez mangas en la Bahía de Palma.

La regata es la más importante dentro de la temporada de 52 Super Series ya que, además de contar para el título de la temporada, corona en Portals esta semana al barco que durante un año va a llevar el título de campeón del mundo de la clase TP52. Una distinción a la que está abonado el Quantum Racing. El barco del armador americano, Doug DeVos, lleva ganados seis de las doce ediciones del Mundial que se han disputado hasta la fecha. Y, además, defienden el título que lograron el año pasado en aguas de Cascáis.

Pero la historia no cuenta en 52 Super Series. La temporada 2019 de la competición es, sin duda, la más competida de todas sus ediciones. Tres ganadores distintos en las tres regatas disputadas (Platoon, Provezza y Quantum) y el líder del circuito es el Azzurra que pese a no haber ganado regatas si que ha hecho valer si máxima consistencia. Además, el barco de la Familia Roemmers ya sabe lo que es ganar un Mundial en aguas de Puerto Portals. Lo hicieron en 2015 con una exhibición en la que nos les hizo falta regatear la última manga. Esta vez no ocurrirá lo mismo.

La Consejera Delegada de Puerto Portals, Corinna Graf, dio la bienvenida en la rueda de prensa y expresó: “Para nosotros es un orgullo poder traer a Mallorca un evento deportivo de tan alto nivel y acercarlo a todos los mallorquines. Y más teniendo en cuenta que ya es la quinta temporada que esta regata está con nosotros y que nuestra voluntad es que estemos otros cinco años más”.

Mañana se celebra la regata oficial de entrenamiento con los once barcos participantes y desde el domingo las regatas que decidirán el campeón del Mundo 2019 de la clase TP52.

Declaraciones

Ed Baird, caña del Quantum: “La historia está de nuestro lado, pero ahora no cuenta mucho en esta competición. La realidad es que esta flota es muy fuerte e igualada y si observas esta temporada ves que hay tres diferentes ganadores en las tres regatas disputadas y en todas ellas ha habido que esperar al último minuto para saber el ganador”

Guillermo Parada, caña del Azzurra: “Venimos a romper la racha y ganar el evento. Estamos contentos de estar en el Mundial, que es una motivación extra. Y tenemos muy buenos recuerdos de la última vez que estuvimos aquí en un mundial. Esperamos hacerlo tan bien como en 2015. Ojalá ganemos nuestro tercer mundial y no sea el último”.

Pedro Más, proa del Platoon: “La presión por ser españoles no lo tenemos, pero sí que es un evento especial para los mallorquines y españoles que competimos que el Mundial sea en Mallorca. Siempre se nos ha dado buen navegar aquí. Nos encanta competir en Mallorca y Puerto Portals es un evento que me gusta mucho”

John Cutler, caña del Provezza: “Esperamos hacerlo mejor que en Cascáis donde no estuvimos bien en las condiciones de viento fuerte. Aquí habrá menos viento y tenemos a Nacho Postigo en el barco, por lo que estamos confiados de que podemos hacer buenas cosas en Portals. Tenemos buenos recuerdos porque hace dos años ganamos nuestra primera regata en 52 SUPER SERIES”.

Alberto Barovier, skipper del Bronenosec: “Me encanta navegar en Palma y estar en Puerto Portals. Me parece uno de los mejores sitios para navegar y las condiciones de Palma. Hace dos semanas en la Copa del Rey estuve navegando y parece que las condiciones van a ser muy parecidas esta semana por lo que espero que la experiencia de la Copa del Rey ayude”.

Andrés Soriano, armador y caña del Alegre: “La competencia es muy dura este año y es una regata muy importante de la temporada. La bahía de Palma es un placer navegar y estar en Portals es siempre un gran honor. Para mi es especial venir a Portals porque ya estuve en la inauguración de este puerto”.

Adam Beashel, táctico del Sled: “Este es un gran lugar para competir y donde pasarlo bien navegando. Las expectativas del tiempo son buenas y esperamos que haya unas grandes condiciones. Esperamos tener buenos resultados después de no haber estado en Cascáis”.

Tom Wilson, palo del Gladiator: “Tony Langley lleva diez Mundiales y siempre tiene muchas ganas de competir. No hemos estado en los dos últimos eventos y venimos al Mundial con intención de hacer buenos resultados y de dar alguna sorpresa”.

Adrian Stead, táctico del Phoenix 11: “Estamos encantados de estar aquí con estos once grandes barcos y navegando en la Bahía de Palma. Además, está Rolex como patrocinador. Todo es fantástico, pero va a ser una semana muy dura de competición de máxima rivalidad”.

Cameron Dunn, táctico del Phoenix 12: “En el agua no hay amistades y antes sí que trabajamos juntos los dos barcos de Phoenix, pero cuando competimos cada barco hace su competición”.

Mikael Mergui, caña del Team Vision: “Estamos muy contentos de ser parte del Mundial en la flota de 52 SUPER SERIES. Nuestro objetivo es disfrutar y seguir subiendo en la curva del crecimiento que nos hemos planteado esta temporada. Es nuestra segunda regata en el circuito y esperamos hacer un buen papel”.