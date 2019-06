52 Super Series «Provezza» se impone en Puerto Sherry y lidera las 52 Super Series Le arrebata el evento al «Azzurra» y al «Bronenosec» y el liderato del circuito al «Platoon»

El turco “Provezza” se ha impuesto en la 52 Super Series Royal Cup, que se ha disputado en la bahía de Cádiz organizado por Puerto Sherry. El barco de Ergin Irme se coloca líder de la clasificación del circuito tras la disputa de los dos primeros eventos. “Azzurra” y “Bronenosec” se han quedado a un punto del campeón después de la disputa de las dos últimas mangas en la que sus resultados parciales han dejado mucho que desear. El “Platoon”, que fue cuarto en Puerto Sherry pasa a ser segundo en la clasificación general del circuito, a dos puntos del equipo turco.

Día flojo de viento con una intensidad de 11 nudos y bajando. Dos mangas muy distintas en la que los tres barcos implicados en la cabeza de la clasificación tuvieron resultados muy irregulares, “Azzurra” (4/6), “Bronenosec” (8/3) y “Provezza” (2/4). Los dos primeros sumaron 10 y 11 puntos respectivamente, lo que aprovechó muy bien el turco para restarles cuatro puntos.

Tanto “Azzurra” como “Bronenosec” se liaron la manta a la cabeza y descuidaron la vigilancia sobre el “Provezza”, que supo aprovechar esa libertad para deshacerse de los dos y para desbancar al “Platoon” (1/5), que no ha hecho una buena Royal Cup, del liderato de la clasificación general.

Buen evento el disputado en Puerto Sherry, tanto en el mar como en tierra. El viento de Poniente de intensidades entre 10 y 14 nudos, unos campos de regata impecables y la igualdad entre la flota han ratificado el caché del que presumía Puerto Sherry. Pasan los años y la flota de TP52 se comprime en calidad dejando de ser ya una cosa de dos, “Quantum” y “Azzurra”. Ya cualquiera puede dar la sorpresa en cualquier evento y barcos como el “Quantum”, séptimo a doce puntos del campeón, demostrar una decepción.

Hoy la flota parte para Lisboa donde disputará la cascais Sailing Week del 16 al 20 de julio.

Guillermo Parada, patrón del Azzurra, comenta: “Vimos a bordo algo distinto en la izquierda que nos hizo apostar por ese lado, y eso nos ha hecho perder un punto con Platoon clave en la última popa que definió el campeonato. Me da más pena la primera manga en la que hemos hecho una buena salida, pero el barco no iba rápido, no sabíamos qué pasaba. Llegamos a barlovento terceros, pero penando y se nos fueron en la popa y en la segunda ceñida tuvimos que frenar a los de atrás y en la última popa teníamos una ventaja cómoda con el Sled y se nos vino y nos pasó, fue un punto que luego ha sido vital. Normalmente tras la salida tan buena como esa tienes que dominar la regata con tranquilidad y no fue el caso y nos ha dejado frustrados. Quiero felicitar a Provezza que hizo todo lo que tenía que hacer para ganar. Ahora hay que cambiar el chip y pensar en Cascáis con mucho viento”.

Alberto Barovier, runner del Bronenosec, manifiesta: “Hemos sido un poco tontos en la primera manga porque hemos tenido una serie de problemas con la escota del geenaker que nos han impedido trasluchar y pelear. Estamos decepcionados por, por lo menos, no haber terminado segundos, pero como dije al inicio de la regata nos conformábamos con ir mejorando regata a regata y lo hemos hecho y podemos estar contentos porque hemos adelantado más de lo que esperábamos. El equipo está muy bien y el barco es rápido y todo depende de lo tontos que seamos en Cascáis para seguir mejorando…”

Clasificaciones 1. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (1,4,7,7,2,2,3,6,2,4) 38 puntos. 2. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto Roemmers) (5,1,2,5,5,1,2,8,4,6) 39 p. 3. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) (4,3,4,3,1,5,5,3,8,3) 39 p. 4. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (3,6,5,1,3,8,7,2,1,1,5) 41 p. 5. Sled (USA) (Takashi Okura) (8,2,3,4,4,4,8,4,3,7) 47 p. 6. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (2,8,6,2,8,6,1,7,7,1) 48 p. 7. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (7,7,1,6,6,7,4,5,5,5,2) 50 p. 8. Phoenix 11 (RSA) (Tina Plattner) (6,5,8,8,7,3,6,1,6,8) 58 p. General del circuito tras dos eventos 1. Provezza (TUR) (Ergin Imre) 67 p. 2. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) 69 p. 3. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto/Pablo Roemmers) 77 p. 4. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) 84 p. 5. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) 86 p. 6. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) 95 p. 7. Sled (USA) (Takashi Okura) 101 p. 8. Phoenix 11 (RSA) (Tina Plattner) 123 p.