«Provezza» quiere la Royal Cup de Puerto Sherry

Pedro Sardina Puerto Sherry (Cádiz) Actualizado: 18/06/2019 19:35h

Tuvo que ser el barco turco «Proveza» el pionero en poner su nombre en lo más alto en la historia de la 52 Super Series Royal Cup, que se está celebrando en Puerto Sherry. Una regata que merece por el momento todos los elogios de los participantes. «Provezza» viene de hacer una excelente primera competición de la temporada en Mahón. Se quedaron a sólo cuatro segundos de la victoria final en aguas de Menorca y en Puerto Sherry lo primero que han hecho ha sido cerciorar la idea de que están absolutamente capacitados para ganar la regata. Han puesto sus credenciales sobre la mesa. Hoy han navegado de una forma consistente y con mucha velocidad. También con mucha inteligencia táctica gracias al trabajo de la dupla Hammish Pepper en la retaguardia del velero. Ahora mismo, el «Provezza» encabeza la clasificación general del circuito, algo que nunca antes desde que llegaron al él en julio de 2012.

En un primer día gris, de esos que aploman la bahía de Cádiz, con vientos poco estables de una intensidad de 7-8 nudos y una corriente importante en la baliza de barlovento se lograron dislputar dos mangas barlovento-sotavento en el través de Fuenterrabía, para evitar los bajos que hay en medio de la bahía. La primera fue, de principio a fin, del «Provezza», que ganó la salida y marcó la singladura al resto de la flota, ocho unidades de TP52 con muy poca diferencia de calidad entre ellos.

Mucha igualdad

Tanta igualdad hay ya en esta, la mejor flota del mundo, que pudimos ver al campeonísimo «Quantum» arrastrarse frente a la playa de Vistahermosa y virar barlovento en última posición o al mismísimo «Azzurra» ceder las credenciales al hispano-alemán «Platoon». Y es que el más tonto hace relojes en este circuito que dirige un genial Agustín Zulueta y que cada año se supera.

La segunda manga fue muy disputada a la vez que complicada por los incesantes cambios de intensidad de viento. Una manga de las que les gusta a los argentinos del «Azzurra», que luchan como cada año contra los problemas de principio de temporada dando una de cal y otra de arena. Al final y tras una buena regata se impuso el «Azzurra», que sumando el quinto puesto que hizo en la primera, se coloca segundo de la general y en una posición muy buena para asaltar el liderato antes de que el sábado acabe la Royal Cup.

Sorprendente para propios y extraños el último puesto de la clasificación de los americanos del «Quantum», cosa inédita en estas 52 Super Series.

Declaraciones

Doug DeVos, armador del Quantum, manifiesta: “Siempre que tengo la oportunidad de venir lo aprovecho. Puerto Sherry es un evento impresionante y quería conocerlo. La verdad es que el campo de regatas ha estado hoy un poco complicado, sobre todo para nosotros, pero estoy muy contento de estar aquí. Es siempre bueno estar con la gente de la regata y vivir la camaradería que hay aquí. Eso es fantástico, porque eso son las Super Series: competitividad máxima en el agua y camaradería en el pantalán. Ese es el espíritu de esta regata. El mensaje para el equipo es el de siempre, seguir avanzando lo máximo que podamos”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, explica: “El día ha sido muy complicado porque no estaba nada claro por dónde navegar porque todo cambiaba muy rápidamente. Hemos hecho un buen trabajo manteniendo la calma y empujando cuando podíamos. Hacer segundos tras un día como hoy es un buen inicio de regata. Mañana parece que va a ser similar y lo que hay que hacer es seguir empujando. La flota está muy igualada y nadie está exento de tener un mal día. Quantum también empezó mal en Mahón y luego fue líder. No hay que hacer demasiadas cosas mal para estar último porque está todo muy igualado. Provezza no nos sorprende porque son compañeros de entrenamiento y sabíamos que estaban yendo muy rápido. Si logran la consistencia que ya tuvieron en Mahón van a ser unos animadores más de la parte alta del circuito, bienvenido sean...”

John Cutler, caña del Provezza, dice: “Ha sido un gran día para nosotros. Ha sido muy complicado porque la brisa iba y venía, pero Hammish y Nacho han hecho un gran trabajo con las llamadas tácticas. Es un campo de regatas muy complicado, pero hemos hecho un par de buenas regatas. En la primera hemos hecho una buena salida, pero en la segunda no ha sido tan buena y Azzurra nos ha cogido el sitio y ya se ha marchado. A nosotros nos ha tocado pelear con el resto. Es complicado este campo porque el agua no te da pistas de lo que te va a venir en términos de viento”.

Clasificación 1. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (1,4) 5 puntos. 2. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto Roemmers) (5,1) 6 p. 3. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) (4,3) 7 p. 4. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (3,6) 9 p. 5. Sled (USA) (Takashi Okura) (8,2) 10 p. 6. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (2,8) 10 p. 7. Phoenix 11 (RSA) (Tina Plattner) (6,5) 11 p. 8. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (7,7) 14 p.