52 Super Series El «Sled» hace valer su experiencia en Puerto Portals El barco de Okura es líder del Rolex TP52 World Championship tras una excelente jornada y sólo el Platoon de Müller-Spreer mantiene el tirón

Sled, del armador norteamericano Takashi Okura, se ha encaramado al primer puesto en la general del Rolex TP52 World Championship que se está disputando en Puerto Portals tras dos jornadas de regatas. El barco americano de 52 Super Series encadenó hoy dos magníficos resultados (primero y segundo) y es el líder con un punto de ventaja sobre el Platoon de Harm Müller Spreer y siete sobre un grupo de cuatro barcos (Alegre, Quantum, Phoenix 12 y Azzurra). Las victorias de la jornada fueron para el propio Sled en la primera manga, mientras que la segunda, que fue una lotería por un dramático role de viento, se la llevó el Alegre de Andrés Soriano.

Sled ya hizo una gran regata en la Bahía de Palma la regata de pretemporada de la temporada 2019. Impresionaron en la PalmaVela aunque desde entonces el barco del armador americano, pero de origen japonés, no había obtenido buenos resultados. Okura navega rodeado de algunos de los mejores y más veteranos regatistas de Oceanía y esto se está notando esta semana por el aplomo y el acierto que están teniendo en las decisiones tácticas. Menos en la primera manga en la que quedaron novenos, las otras tres sus resultados han sido impresionantes con dos primeros y un segundo que le dejan líder con un punto de ventaja sobre el que está siendo el barco más consistente de la flota, el Platoon de Müller-Spreer que tiene cinco regatistas españoles en la bañera (Ribes, Mas, Plaza, Mariño y Calafat).

La primera manga se decidió entre los barcos que optaron por el lado izquierdo del campo de regatas. La brisa estaba por ahí y la querencia al role era también por ese costado. Por lo que en el pin se produjo una congestión de barcos con el Azzurra pegado al barco visor mientras que el Quantum estaba estrangulado entre los argentinos y el Platoon. Más libre navegaba el Sled también con tendencia al lado izquierdo. Sled venía de ganar la segunda manga de ayer y volvió a hacer un trabajo impoluto, sin mácula. Takashi Okura y su experimentada tripulación hicieron el trabajo perfectamente y ya no tuvieron problemas para apuntarse su segunda victoria.

Por detrás Platoon llegó a la primera boya segundo y a partir de ahí aguantó perfectamente, mientras que Azzurra tuvo que ir peleando por mantenerse tercero hasta que en la segunda ceñida en un cruce con el Bronenosec fueron penalizados lo que les hizo perder la tercera plaza y casi la cuarta en favor del Alegre de Andrés Soriano. La que también sufrió una penalización fue Tina Plattner con el Phoenix 12 y de la novena plaza recuperó hasta la séptima, mientras que Quantum se tuvo que conformar con un octavo puesto al final.

La segunda manga fue un auténtico lanzamiento de dados a partir del final de la primera popa. La prueba empezó con un viento del 185 y terminó con uno del 235 con un role brutal que deshizo todo el trabajo que los equipos habían hecho hasta el momento en que todo cambió. Hasta ahí el Platoon tenía una cómoda ventaja al frente de la flota. El role le cogió en el sitio menos favorable y eso posibilitó una lotería en la que los grandes beneficiados fueron el Alegre, que iba segundo, y el Quantum y el Sled que de posiciones retrasadas consiguieron auparse a la zona noble de la manga. También se vio beneficiado el Bronenosec que se recuperó de un fuera de línea en la salida.

Por lo que hace referencia al Provezza, el barco turco que perdió el mástil el domingo, el equipo fue capaz, en un destacable esfuerzo logístico, de traer hoy mismo desde Valencia un palo de repuesto, pero cuando ya lo tenían preparado para poder pincharlo en el barco vieron que al ser un mástil del velero anterior no ajustaba perfectamente en su hueco y al final optaron por no forzar y esperar a mañana para volver a navegar.

Para mañana están previstas dos nuevas mangas del Mundial a partir de las 13 horas. Toda la acción de la regata se puede seguir con la retransmisión en directo de la prueba con señal de televisión hasta el jueves. La transmisión tendrá comentarios en directo desde el agua y también desde el estudio y comenzará quince minutos antes de las regatas.

Harm Müller-Spreer, armador del Platoon, explica: “La primera prueba fue perfecta de condiciones e hicimos una gran salida por la izquierda, era cuestión de estar ahí. La segunda fue muy difícil. En la primera popa hubo un gran role en el que todos se acercaron a nosotros. En la última ceñida otro role de 20 grados nos dejó lejos de ganar la manga, nos pilló en el sitio peor. No hablo de nuestras opciones en el Mundial porque hasta ahora sólo hemos hecho cuatro mangas. No sé lo que puede pasar en los próximos tres días”.

Andrea Visintini, navegante del Sled, dice: “El hecho de no haber ido a Cascáis nos ha dado un plus de ganas para esta regata. Teníamos mucha energía por volver a competir. Estábamos un poco tristes por no ir, pero ahora todo está funcionando muy bien. No hay secretos para nuestro buen rendimiento. Lo estamos haciendo bien. La segunda regata podríamos estar hablando cuatro días seguidos sobre ella por los grandes roles, pero hemos sido consistentes y no nos hemos puesto nerviosos y hemos tenido suerte. Es muy pronto para pensar en quién va a ganar, hay un montón de puntos por jugarse. Nuestra posición es buena, pero es cuestión de no volverse loco y seguir concentrados. Mañana va a ser un día complicado en Mallorca con la tormenta que se espera”.

Nacho Postigo, navegante del Provezza, manifiesta: “Nuestro compañero Ahmet está bien, que eso es lo más importante. Todas las pruebas han salido bien y ya le han dado el alta. A partir de ahí hoy ha llegado el palo y queríamos competir hoy mismo. Ha llegado todo hoy y todo el equipo hemos estado montando el aparejo, pero cuando lo hemos puesto en el , nunca lo habíamos metido, parecía que no encajaba bien en la base y le faltaba altura. Están viendo si hacemos una pieza a medida para ajustar el mástil. Ha sido una pena porque si hubiéramos pinchado el palo el barco hubiera estado en la segunda manga. Mañana es un día complicado con el frente que pasa por la isla, pero no sé cómo afectará al viento. Nosotros tenemos que estar listos para competir mañana. Ha sido un trabajo de un gran equipo, ha funcionado todo muy bien, aunque es una pena que la parte más fácil de todo lo que iba a ocurrir, pinchar el palo, haya sido lo que nos ha impedido navegar“.

Clasificación 1. Sled (USA) (Takashi Okura) (9,1,1,2) 13 puntos. 2. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (4,5,2,3) 14 p. 3. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (10,4,5,1) 20 p. 4. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (1,7,8,4) 20 p. 5. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto Roemmers) (2,9,4,5) 20 p. 6. Phoenix 12 (RSA) (Tina Plattner) (3,3,7,7) 20 p. 7. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) (5,8,3,6) 22 p. 8. Phoenix 11 (RSA) (Hasso Plattner) (8,2,9,9) 28 p. 9. Gladiator (GBR) (Tony Langley) (6,10,6,8) 30 p. 10. Team Vision Future (FRA) (Jean Jacques Chaubbard) (7,6,10,10) 33 p. 11. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (12 DNF,12 DNC,12 DNC,12 DNC) 48 p.