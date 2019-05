Regata PalmaVela Todas las unidades compitiendo ya en la PalmaVela La combinación de viento y ola permitió completar el intenso programa de competición

Hoy se incorporaron 11 clases a las dos que estrenaron ayer los casilleros de la 16ª PalmaVela, reuniendo a 110 barcos en la bahía de Palma. El menú de la jornada planteaba pruebas costeras para los Mallorca Sotheby’s ORC 2, 3 y 4-5, Época/Clásicos y Espíritu de Tradición, y mangas tipo barlovento/sotavento para el resto de clases. El viento cumplió su compromiso con la flota, y estuvo acompañado por una ola corta que dejó espectaculares imágenes.

Los líderes al término de la segunda jornada de competición de la 16ª PalmaVela son: Phoenix (TP52), Magic Carpet 3 (IRC), Arobas2 (Mallorca Sotheby’s ORC 0), Dralion (Mallorca Sotheby’s ORC 1), Shazam (Mallorca Sotheby’s ORC 2), Sirpi (Mallorca Sotheby’s ORC 3), Just the Job (Mallorca Sotheby’s ORC 4-5), Atila (J80), Mercury (Dragon), Puffin (Flying Fifteen), Team RCNP (Viper), Seven Seas of Porto (Época/Clásicos) y January Sails (Espíritu de Tradición).

TP52: Phoenix, nuevo líder

El estadounidense Sled salía hoy al agua como líder de clase TP52, pero la indisposición de un tripulante obligaba al equipo de Takashi Okura a retirarse a tierra y perderse las dos mangas disputadas. La primera del día permitía al Quantum de Doug DeVos resarcirse de los discretos resultados de ayer (4-5) para anotarse su primera victoria parcial del año. En la segunda, el Phoenix de Kristina Plattner cruzaba la línea de llegada en primera posición para volver a tierra como nuevo líder de clase TP52 después de cuatro pruebas (1-7-4-1).

IRC: Reparto de victorias

Tras la costera de la jornada inaugural, el duelo de clase IRC pasaba a formato barlovento/sotavento, con dos mangas en las que ambos contendientes se repartieron las victorias parciales. La primera fue para el Magic Carpet 3 de Sir Lindsay Owen-Jones, que encajaba 24 segundos a su rival tras la compensación de tiempos. El Vera de Miguel Galuccio se tomaba la revancha en la siguiente logrando una renta de 10 segundos sobre el Wallycento británico, que defiende liderato por la mínima de cara al tercer día.

ORC: Medio centenar en cinco clases

Las cinco divisiones de clase ORC reúnen a la flota más multitudinaria de la PalmaVela: 52 barcos. Hoy se estrenaban con pruebas tipo barlovento/sotavento para los participantes de categorías 0 y 1, y costeras para los 2, 3 y 4-5, que compitieron sobre un recorrido de 15,5 millas.

En ORC 0 lidera la provisional el TP52 francés Arobas2 de Gerard Logel, ganador de las dos pruebas del día.

En ORC 1 el mejor del día fue el Swan 42 Dralion de Pit Finis, que firmó un segundo y un primero, cediendo sólo un punto frente al también Swan 42 Pez de Abril de José María Meseguer, al que aventaja por la mínima en la provisional.

El Mumm 30 Shazam de Phillip Seippel ganó la costera y es el primer líder de ORC 2.

En ORC 3 lidera el First 35 Sirpi de Jose Matheu, que invirtió justo dos horas y media en completar la costera y se impuso a sus rivales también en tiempo compensado.

También ganó tanto en tiempo real como en compensado el J97 británico Just the Job de Scott Beattie, que encabeza la provisional de ORC 4-5.

Viper: Team RCNP, primer líder

Los monotipos Viper iniciaban hoy su primera participación en la Sail Racing PalmaVela. 13 barcos disputaron tres emocionantes pruebas que supieron aprovechar el español Team RCNP (1-2-1) y el británico Hissing Sun (2-1-2) para mostrar su buen estado de forma y empezar a marcar distancias con sus rivales.

En clase J80, el Atila de Miquel Pujadas comienza su participación con una tarjeta impecable de tres victorias de tres posibles, y ya aventaja por cuatro puntos al Cooper Rigging de Kristyn Gills (3-2-2 hoy).

También completó una jornada perfecta el Puffin de James Waugh, líder de clase Flying Fifteen.

Los Dragon se estrenaron con tres mangas en las que se repartieron las victorias parciales el líder Mercury, patroneado por Eddie Owen (1-2-1), y el Meerblick de Otto Pohlmann (2-1-2).

En Época/Clásicos, el ganador de la única prueba disputada fue el Seven Seas of Porto de Marcus Kemp, un 12 Metros de 1935. En Espíritu de Tradición, la victoria correspondió al January Sails de Gabriel Catalá, un SHE 31 1.7 de 1973.