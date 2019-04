Catalán de ORC Treinta barcos en el Campeonato Catalán de ORC El Real Club Náutico de Barcelona, es el organizador de esta edición

ABC_N Barcelona Actualizado: 26/04/2019 18:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sábado 27, el Comité de Regata, prepará recorridos barlovento – sotavento o triángulo, dependiendo de cada Clase, mientras que la prueba del domingo será una regata costera de mayor o menor distancia, puesto que esta edición engloba las Clases ORC 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

Está previsto se celebren un máximo de tres pruebas y la previsón para el fin de semana es anticiclónica, con vientos predominantes de componente Sur de ligera intensidad.

Rats on Fire, L’Immens d’Alexandre Laplaza (RCN Barcelona) y Tramendu de Salvador Vieta (RCNB) vencedores en ORC 1, 2 y 3 del Campionat Interclubs 2019, serán los contrincantes a batir sin ninguna duda.

Blue de Diana Corominas, Des-ahogo de María Millán o Kajsa III de Rolf Auf Ded Maut, (RCNB), son otros tres muy serios competidores de ORC1, que además se batirán con el Duende 50 de Jacinto Rodríguez y el TP 52 Saiola XIII de Toni Guiu de ORC0.

En ORC2, la Clase más numerosa, Es Tes Unno de Francisco Soldevila, Blue Rocket de Jordi Brufau o Miriápodo de Luís M. Romeu (RCNB) procurarán hacerse con el podio o por lo menos compartirlo con el imbatible L’Immens d’Alexandre Laplaza.

Tramendu de Salvador Vieta, que además venció en el anterior Campeonato, celebrado en Vilanova, podría revalidar el título, venciendo a un no menos implacable No Name de Manuel Ramos (CN El Masnou), L’Oreig de Martí Gelabert (CN Port d’Aro) o Vértigo Dos – Texia del recién desaparecido gran navegante Antonio Guasch.