Kitesurf Alejandro Climent sigue liderando la Formula Kite Spain Series Participación de récord en las Rooster Castellón

El Club Deportivo Eolo Castellón ha vuelto a demostrar que es uno de los epicentros del kite foil en España, consiguiendo batir su propio récord de regatistas inscritos, llegando en esta ocasión a los 31 regatistas en las Formula Kite Spain Series. Una cifra que jamás se ha conseguido en una regata de kite foil en España, demostrando la buena salud de este circuito nacional.

Entre los regatistas que regatearon en aguas de Castellón se encontraron nombres como Théo De Ramecourt, cuarto en los pasados mundiales celebrados en Dinamarca y unos de los referentes de la clase Formula Kite a nivel internacional. A Ramecourt, le han acompañado, los también franceses, Morel Jean Romain, Chastan Hubert y Benjamin Vernieres, los búlgaros Aleksandrov Chavdar y Alexandre Dimitrovs Karamanolev, el italiano Marco Dopioni y los alemanes Gunnar Biniasch y Mauricio Weppert, completando la participación internacional que empieza a ser habitual en las pruebas de este circuito español de Formula Kite.

Pero una vez más, Alejandro Climent, el actual campeón de las series 2018 y líder provisional de las Formula Kite Spain Series 2019, ha demostrado su extraordinario estado de forma regresando a tierra tras la primera jornada de regatas como líder provisional después de una emocionante lucha con Ramecourt en las tres mangas disputadas.

Ya en la playa del Gurugú Climent comentó "Muy contento con el resultado. La verdad es que me he visto muy bien, sobretodo con estas condiciones... no se que pasará con más viento pero me he notado cómodo. Ha sido una lucha constante, donde cada segundo contaba. Théo es top 3 del mundo y le he podido ganar. Eso significa que estoy ahí y eso me anima mucho de cara al mundial para el que quedan días. Además estoy muy contento con mi material de este año, la R1V3 de Ozone en 21 metros y cada día sacándole un poco más de jugo. No se que pasará mañana pero lo que está claro es que lucharemos hasta el final."

Otros de los protagonistas del día han sido Carlos Puig Capdevila, que ha actuado como local y Pedro Alcántara, que sigue con su linea ascendente en estas Formula Kite Spain Series.

Puig ha comentado tras las tres primeras pruebas del campeonato "Estoy muy sorprendido y muy contento a la vez por el resultado. No me lo esperaba para nada. Ayer, durante los entrenamientos libres la flota estaba con muchísimo nivel y no me veía de los más fuertes. La regata de hoy he sido clave el ir aprovechando los errores del resto para ir colándome y a ver si mañana podemos seguir haciendo más mangas".

Por su parte Pedro Alcántara ha comentado "Este primer día de competición ha sido muy técnico como ya es habitual aquí en Castellón. Y bueno, dándolo todo en táctica donde he conseguido arañar algunas posiciones aunque la realidad por velocidad no es la que muestra ahora la clasificación. En cuanto a la organización un 10. La logística, la organización de la regata, desayunos, comidas, el trato. Esta segunda parada de las Formula Kite Spain Series están siendo todo un triunfo y felicitar a todos los regatistas, organizadores y patrocinadores ya que lo estamos pasando de diez."

Las Formula Kite Spain Series son un circuito profesional de kite foil cuyo objetivo es la promoción del deporte de la vela en su modalidad de Formula Kite y que visitarán en su edición 2019 el Club Náutico Arenal en Mallorca, el Club Deportivo Eolo Castellón en la Castellón, el Club Kitesurf Centro en el Embalse de Alarcón y la playa de Valdevaqueros en Tarifa.

Las Formula Kite Spain Series han apostado desde sus inicios para que su huella en el medio marino sea lo mínima posible, como ya demostró en 2018.

Esta temporada, la organización de las Formula Kite Spain Series ha dado un paso más, asociándose con la organización sin ánimo de lucro Water Sports Plastic Free trabajando desde hace meses para que nuestros eventos sean libres de plásticos.