Europeo Master Snipe Alejandro Fresneda y Javier López, campeones de Europa Master de Snipe Fernando Rita y Juan Magro, vencen en clase Master, y José Palacio y Francisco Palacio se llevan el trofeo Grand Master

Tras tres jornadas de competición en el mar y mucha animación en tierra, concluía hoy en el Real Club Náutico de Valencia el Campeonato de Europa de Snipe Master, que ha reunido a los equipos más destacados de esta clase de vela ligera con dos tripulantes en categoría Master.

Con una actuación impecable que les ha mantenido a la cabeza de la clasificación en todo momento, los almerienses Alejandro Fresneda y Javier López se han hecho con el título absoluto, seguidos de los lusos Tiago Roquette y Dries Crombe y con la tercera plaza para la pareja formada por José Luis Maldonado y Alexandre Tinocco, del RCN Valencia.

Mayores de 45 años

El requisito para tomar parte en esta competición de categoría Master era que el patrón fuera mayor de 45 años y que la suma de las edades de los dos tripulantes fuera siempre superior a los 80 años. Además del título absoluto, la regata cuenta con las categorías Apprentice Master, con patrones mayores de 45 años, Master, con patrones mayores de 55 años, Grand Master, mayores de 65 años y Legend Master, de más de 75 años.

Tras dos jornadas de vientos suaves y meteorología inestable, el sol hacía hoy su aparición en el campo de regatas valenciano para las series finales, asegurando el preciado viento térmico del sureste, que ha soplado con una intensidad que ha ido desde los 8 nudos del inicio de la primera prueba a los 17 del final de la segunda. La flota se ha dividido en dos grupos, Oro y Plata, para disputar dos pruebas consistentes en sendos recorridos barlovento - sotavento, que confirmarían a los vencedores del título europeo en las diferentes categorías.

Fresneda y López, dominio y victoria

Los regatistas del Club de mar de Almería, Alejandro Fresneda y Javier López, que no han bajado de la cabeza de la tabla durante todo el campeonato, firmaban hoy su peor resultado, una quinta plaza que se han descartado y un tercero en la última prueba, que les han confirmado como campeones absolutos y en categoría Aprentice Master. Los portugueses Tiago Roquette y Dries Crombe, de We Do Sailing, han sabido conservar la segunda posición durante toda la regata, y tras descartar su peor marca en la primera manga de hoy, se llevan la plata tanto en categoría absoluta como en la de más de 45 años. La tercera posición en ambas también se ha mantenido en manos del José Luis Maldonado y Alexandre Tinocco, del RCN Valencia.

Rita y Magro

Los regatistas del Club Marítimo de Mahón, Fernando Rita y Juan Magro han sabido ganarle la mano a sus compañeros de club Damián Borrás y Jordi Triay, alzándose con el título de campeón Master con la cuarta plaza de la tabla general. Por su parte, Borrás y Triay son subcampeones Master y quintos en la general y los italianos Alberto Schiaffino y Giuseppe Prosperi se llevan el bronce Master en la 12ª posición general.

El título Legend Master ha sido para José Pérez y Jorge Juan Soriano

La categoría Grand Master, reservada a los patrones de más de 65 años de edad, ha tenido como vencedores a la pareja formada por José Palacio y Francisco Palacio del Real Club Astur de Regatas, que han sido 11º en la general. La segunda posición en esta categoría ha sido para Jorn Haga del RCN Motril, navegando junto a la cartagenera Esperanza Péreza, y con los italianos Roberto Tozzi y Giuseppe Borelli completando el podio.

Finalmente, los vencedores en la categoría más senior del campeonato, la Legend Master, cuyos patrones superan los 75 años de edad, han sido los murcianos José Pérez y Jorge Juan Soriano, del CN Los Nietos, seguidos del dúo portugués formado por Daniel Fins y Cristina Domingos y con la tercera plaza para los belgas André Callot y Eric Callot.

La entrega de trofeos ha contado con la presencia del presidente del RCN Valencia, Alejandro Fliquete; el comodoro de la Snipe Class International Racing Association (SCIRA), Pierto Fantoni; el vicepresidente de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, Rafel Chirivella; el secretario general de Europa de la SCIRA, Martín Bermúdez y la tesorera Sue Roberts, entre otras autoridades.

El regatista del Real Club Náutico de Valencia, José María “Nano” Belda, que a sus 85 años de edad no ha querido perderse la competición, ha recibido una placa honorífica durante la entrega de trofeos, que reconoce sus 75 años como socio del club así como su larga trayectoria como regatista de Snipe, clase con la que ha logrado numerosos títulos.

De hecho la prueba ha reunido a numerosos miembros de la SCIRA que han podido disfrutar junto con los regatistas y miembros del club valenciano del famoso “Serious Sailing, Serious fun” de la clase Snipe, que se ha traducido en un buen número de eventos sociales y actividades de ocio en tierra.

Declaraciones

“Ha sido impresionante. He estado parado tres meses, pero volver y hacer un segundo es sensacional. La organización una maravilla, hay que volver al Real Club Náutico de Valencia”, Tiago Roqueette, subcampeón de Europa Master..

“Hemos estado encantados aquí, la organización del campeonato ha sido increíble, y hemos estado en la gloria en el RCN Valencia, la acogida ha sido increíble y el campo de regatas es sensacional”, Alejandro Fresneda, campeón de Europa Master.