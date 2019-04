Trofeo Princesa Sofía Iberostar Botín/L.Marra y Xammar/Rodríguez lucharán por las medallas en el Sofía Iberostar La regata mallorquina de clases olímpicas vivirá mañana su última jornada con la celebración de la medal race de cada categoría,

Mallorca Press Palma Actualizado: 05/04/2019 20:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 50 Trofeo Princesa Sofía Iberostar pone rumbo a la jornada final de una edición histórica, con una participación récord de 849 embarcaciones y 1.200 regatistas, en representación de 67 países. La Bahía de Palma no falló y, aunque el viento tardó una hora en hacer acto de presencia y se mostró rolón, los comités de regatas del Club Nàutic S’Arenal, Club Marítimo San Antonio de la Playa y Real Club Náutico de Palma cumplieron con el programa previsto. Con tres medallas de oro ya decididas tras este penúltimo día, las medal races de mañana sábado servirán para confeccionar los podios finales de la regata tras seis días de competición y también decidirán al vencedor absoluto de una de las mejores regatas de vela olímpica de todo el mundo.

Diego Botín y Iago López Marra dieron el último golpe sobre la mesa antes de encarar la medal race de los 49er como segundos clasificados. La victoria matemática es para los británicos Dylan Fletcher y Stuart Bithell, con lo que los españoles deberán defender la plata ante los argentinos Yago y Klaus Lange, terceros a seis puntos.

El patrón cántabro calificó el día como muy complicado: “Nunca habíamos navegado con este tipo de viento en Mallorca. Ha sido muy rolón y nos ha obligado a estar muy pendientes de todo”. Mañana, en la medal race, el español sabe que hay muchos barcos que podrían arrebatarles el puesto pero es optimista. “Será un día con mucho viento y condiciones difíciles pero será divertido. Apretaremos a tope, a ver qué sale”, sentenció.

Con los suecos Anton Dahlberg y Frederik Bergstrom como ganadores virtuales de la clase 470 masculino, la lucha por la plata y el bronce centrará toda la atención en la manga final de mañana, de puntuación doble. Los españoles Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez escalaron hoy dos puestos en la tabla y se situaron en la cuarta posición, a solo cuatro puntos de la plata. Su objetivo mañana es superar a los británicos Patience y Grube, que son segundos, y a los chinos Zangjun y Chao, colocados en el tercer cajón del podio provisional.

Xammar se mostró contento nada más llegar a tierra e hizo balance de la semana: “Empezamos bien, luego tuvimos dos días complicados en los que sacamos muchas conclusiones y hoy hemos salido a navegar con lo aprendido y nos ha funcionado”. Para la regata final, el patrón catalán tiene claro que saldrán “a morder, a por todas”, y anunció una “medal reace divertida, con rasca”.

En 470 femenino, Silvia Mas y Patricia Cantero aseguraron el pase a la última manga de la competición. Tras las dos mangas de hoy la pareja catalano canaria cedió un puesto en la general provisional y se situó octava, sin posibilidad de luchar por las medallas. El podio provisional está liderado por las británicas Hanna Mills y Eilidh Mcyntire, seguidas por las francesas Lecointre y Retornaz, segundas, y las eslovenas Mrak y Carol, terceras.

El balear Mateo Sanz, que compite por Suiza, continúa en el podio provisional de la clase RS:X masculino. Sanz es ahora tercero y mañana podrá optar a la plata, que de momento es para el chino Hao Chen. El oro, fuera del alcance de Sanz, se decidirá entre Chen y el hongkonés Michael Chang, líder provisional.

En la regata final de mañana también habrá dos windsurfistas del equipo español de vela. El canario Ángel Granda, sin opciones de podio, se situó hoy en quinta posición mientras que el andaluz Fernando Lamadrid cerró la jornada noveno.

Tara Pacheco y Florian Trittel se quedaron sin premio en Nacra 17 por solo un punto. Los españoles terminaron el 50 Trofeo Princesa Sofía Iberostar en el puesto décimo primero, tras una jornada en que sus resultados fueron de 8+6+21. El liderato provisional es para los australianos Jason Waterhouse y Lisa Darmanin, con los italianos Bissaro y Frascari en segunda posición y los británicos Gimson y Burnet en la tercera plaza provisional.

La china Yue Tan consiguió hoy la victoria virtual en las tablas femeninas y se perfila como principal candidata a vencedora absoluta del 50 Trofeo Princesa Sofía Iberostar. En la segunda posición provisional de la clase está la hongkonesa Hei man Chan mientras que la tercera plaza es para la danesa Laerke Bull-Hansen. La española Pilar Lamadrid apretó al máximo en la última jornada y terminó en el puesto décimo primero, justo a las puertas de conseguir el pase a la regata final de mañana.

La primera posición de los 49er FX sigue en manos de las brasileñas Martine Grael y Kahena kunze, aunque mañana deberán certificar su victoria con una buena actuación en la medal race. Sus perseguidoras, separadas entre ellas por solo un punto, son las neozelandesas Maloney y Meech, segundas, y las británicas Dobson y Tidey, terceras. Por su parte, las españolas Patricia Suárez y Nicole van der Velden terminaron su participación en el Sofía Iberostar en el puesto décimo quinto de su clase.

El norteamericano Chris Barnard cuenta con una renta suficiente en la clase Laser como para mañana hacerse con la victoria si no pincha en la medal race. El británic Elliot Hanson parece también tener un colchón de puntos que le da tranquilidad para terminar en segunda posición mientras que su compatriota Nick Thompson deberá luchar por no perder la ventaja de un punto que acumula sobre el tercero y de dos puntos sobre el cuarto y el quinto clasificado. Los canarios Joel Rodríguez, décimo quinto, y Joaquín Blanco, décimo sexto, se despidieron hoy del Sofía Iberostar al no conseguir el pase a la medal race, reservada al top 10 de su clase.

En la clase Finn el neozelandés Andrew Maloney continúa como favorito para hacerse con la victoria, con una renta ahora de seis puntos sobre el británico Giles Scott. En tercera posición está el kiwi Josh Junior. La representación española se despidió de la regata mallorquina de clases olímpicas con el catalán Alex Muscat (24) y el menorquín Joan Cardona (25) como mejores clasificados.

En Laser Radial Anne-Marie Rindon está obligada a mejorar sus resultados si quiere mantener la primera posición de su clase. La danesa comenzó con unos resultados brillantes, cuatro primeros seguidos, pero su rendimiento ha ido a menos en los días sucesivos. La norteamericana Erika Reineke necesita recortar cinco puntos para arrebatarle la victoria al tiempo que defiende una renta de solo un punto frente a la finlandesa Tuula Tenkanen. La regatista local Fátima Reyes, vigésimo cuarta, termina el Sofía Iberostar como mejor deportista nacional.