El Real Club Náutico de Gran Canaria manda en la ría de Vigo en el Meeting Internacional Jaime Ayarza, con dos victorias en el grupo rojo, primer líder del evento internacional de la Optimist Excellence Cup

Mar Bermúdez

La primera de las tres jornadas del Meeting Internacional Cidade de Vigo, organizado por el Real Club Náutico de Vigo con el patrocinio de la Deputación de Pontevedra, otorgó victorias parciales a los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria (dos a Jaime Ayarza en el grupo rojo y otra a Pol Vía-Dufresne en el amarillo) y del Real Club Náutico de Valencia (Mateo Codoñer en el azul y Fernando Puig en el amarillo) de las que sacó mayor rédito el club canario, con dos regatistas copando las dos primeras posiciones de la clasificación general A-B.

En una jornada con poco viento (6 nudos, máximo de 8), y además muy rolón, la formidable flota, distribuida en tres grupos (los C tenían campo de regatas aparte), vivió un buen número de penalizaciones por fuera de línea en la primera regata (19) y de descalificaciones por bandera negra en la segunda (17), con lo que la clasificación enloqueció por momentos a lo largo de la tarde.

La flota de las Rías pudo haber tenido más protagonismo pero Bruno Ameneiro (RCN Sanxenxo), subcampeón en Viana do Castelo, fue uno de los UFD de la primera salida. Le costó 84 puntos aunque luego supo ganar la segunda prueba de su grupo, el azul, para subir hasta el puesto 117. Calma. Queda mucho por pelear, no en vano el pontevedrés es uno de los favoritos para hacerse con el título de la Semana del Atlántico 2018.

Tras una tarde tranquila en cuanto a protestas la clasificación colocaba a Jaime Ayarza, con dos primeros en el grupo rojo, y su a compañero de club Javier Ojeda (RCN Gran Canaria), con dos segundos, como primero y segundo, respectivamente, con 2 y 4 puntos. Tras ellos, Miguel Campos (RCR Alicante), que con un séptimo y un segundo en el grupo azul suma 9 puntos, los mismos que Brecht Zwaenepoel (Royal Yatch Club van Belgie), que en el grupo amarillo firmó un segundo y un séptimo. El belga fue decimoséptimo en Vigo en 2017. Mateo Codoñer (RCN Valencia) ganó la primera prueba en la flota azul, pero se fue al undécimo puesto en la segunda regata de la tarde, bajando hasta la quinta plaza en la general.

¿El primer barco gallego? El de Pablo Lorenzo (RCN Sanxenxo), con un noveno y un quinto en el grupo azul, que duerme en el Top Ten (noveno) con 14 puntos. Y cerca, Nuno Meijide (RCN Vigo), undécimo, una de las perlas de la cantera viguesa que entrena Alejandra Suárez. El vigués firmó una serie 9-8 en el grupo comandado por los isleños y acabó el día undécimo con 17 puntos. La primera regata del grupo rojo, además, se acortó cuando el viento decaía.

Que en una prueba de esta envergadura, con espectaculares flotas y laboriosa logística (80 unidades por grupo, tres grupos), no hay tregua, lo indica que el vencedor del Trofeo Cidade de Viana, el luso Guilherme Cávaco (Ginásio Clube Naval de Faro), se fue al puesto 32 (serie 12-19 en el grupo azul). Y el belga Kwinten Borghijs (DOC), tercero en Portugal, salvó los muebles: décimo (12-3, grupo amarillo).

En cuanto a los más pequeños, la División C habla portugués. Madalena Wanzeller (CV do Barreiro), Leonor Rebelo (Sport Clube do Porto) y Mariana Martins (CN Tavira) copan la parte alta con 2 (1-1), 7 (2-5) y 10 (6-4) puntos.

Este sábado (11:00 horas), segunda jornada y mismos grupos. Si se logran disputar dos regatas ya entrará en juego un descarte (importante para Ameneiro) y el domingo podría haber serie oro. Ahora ya no se pueden cometer errores. La primera de las cuatro pruebas de Optimist Excellence Cup 18/19 ha comenzado.