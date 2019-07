Mundial Vela Adaptada Recital de Violeta del Reino en la clase Hansa 303, que afianza el liderato Buen viento poniente puro soplando con 12 nudos, aunque alcanzo en algunas rachas los 14, y ola que permitió que todas las pruebas se pudieran celebrar sin contratiempos

Coly Terry Puerto Sherry (Cádiz) Actualizado: 05/07/2019 20:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando se cumple el Ecuador de este Campeonato del Mundo “la Caixa” de Vela Adaptado, la regatista mallorquina Violeta del Reino, lidera cómodamente la clase Hansa 303 femenina, con una ventaja de 4 puntos, sobre la polaca Gornas, con la que ayer estaba empatada en el primer puesto de la tabla con 12 puntos. Excelente balance de la representante de la vela adaptada Balear que navega bajo los colores del Club de Vela Puerto d’Andraxt. Experta navegante, fue representando a España en los JJ.OO. Paralímpicos de Rio, en un barco denominado Skud 18 y que no está entre los modelos que compiten en el mundial que organiza el CN Puerto Sherry.

Hoy se han vuelto a repetir unas condiciones perfectas para la vela en la bahía gaditana, que tras las regatas de las 52 Súper Series recientemente celebradas y estas del mundial está siendo el gran descubrimiento para la elite mundial del Crucero y de la Vela Adaptada respectivamente.

Buen viento poniente puro soplando con 12 nudos, aunque alcanzo en algunas rachas los 14, y ola que permitió que todas las pruebas se pudieran celebrar sin contratiempos. Balizado en medio de la bahía, a las condicionantes técnicas de las corrientes, se añadió en esta ocasión la ola, lo que afecto tácticamente a la flota de 2.4, ya que debido a su bajo franco bordo, les obligaba a tomarla de una manera muy determinada para no perder ángulo y velocidad.

Recital de Violeta del Reino en la clase Hansa 303 femenina, con unos parciales de primero, segundo y quinto, lo que con el descarte del peor resultado, le hacen sumar 20 puntos, 4 menos que la polaca Gornas con 28, y que no ha tenido un día tan redondo como el de ayer, hoy tan solo ha podido sumar dos terceros y un sexto puesto. La tercera plaza es para la brasileña Gonçalves con 28, muy regular es una rival peligrosa y que todavía puede estar en la pelea por el tirulo. La quinta posición es para la otra representante española, la también mallorquina Jana Mestre, del mismo club que la líder y con un score total de 36 puntos, algo lejos ya del pódium, pero que no ha sido inconveniente para que hoy se haya marcado dos primeros puestos.

El que va como una autentica “moto” es el francés Damien Seguin, este representante del SON de Nantes, es de otra galaxia, tanto por el equipo que le asiste, como por la puesta a punto del monotipo 2.4 donde navega y los materiales que utiliza. Hoy se ha marcado tres primeros con mucha diferencia sobre el segundo, que ha sido en las dos primeras pruebas el italiano Squizzato y en la tercera y última el español del RCM y Tenis de Punta Umbría, Arturo Montes.

Detrás del intocable navegante francés ya con 11 punto menos que el segundo el italiano Squizzato con 21, ya en tercer lugar se encuentra el noruego Erikstad con 24. El primer español sigue siendo Arturo Montes, que conserva el mismo puesto que ayer, aunque ha reducido hasta los 4 puntos la diferencia que le separa del tercer escalón del pódium que ocupa el representante noruego. Arturo Montes, que este año no tripulara el barco familiar Estrella Damm, defensor del título en la Copa del Rey Mapfre, se reafirmaba en lo que manifestó días pasados, “alcanzar el tercer puesto del pódium sería un gran triunfo.”

El resto de la flota española que sigue manteniendo a seis barcos en el “top ten” se encuentra clasificada en la quinta posición ocupada por el regatista de Palamós, Jordi Cargol, en el séptimo puesto esta el también catalán Paco LLobet y el puesto decimo es para el local Borja Melgarejo, que ha descendido desde el sexto que ocupaba ayer. En las puertas de este top ten provisional ya está el alicantino del CN de Javea, Rafa Andarías, que por fin ha estado en los puestos que su contrastada categoría le correspondía. Esta mañana comentaba, “que no había encontrado la combinación de velas correcta y que no tenia velocidad y que había realizado modificaciones en la puesta a punto” que por lo que se ve le han dado buen resultado. Nuestra única patrona en esta clase continua en el penúltimo lugar de la clasificación de 18 barcos, con dos no salidos en las dos ultima pruebas del día.

Las flotas de Hansa 303 masculino y RS Venture, son las que más pruebas navegan, al ser los recorridos mucho más cortos que las de los 2.4. El hecho de tener que cambiar de barcos al finalizar las pruebas de los dos grupos, azul y amarillo, en los que está dividida, ralentizan un poco la dinámica de la regata que está siendo muy alta.

Continúa el dominio de la dupla canadiense Mcroberts-Lute al frente de la general de los RS Venture en dura puga con los dos italianos Olmi-Di Maria en el segundo lugar y Gualandris-Giampetro, con 12, 16 y 22 puntos cada uno. Los murcianos Barroso de Maria-Vives, han bajado del tercer al séptimo puesto, ya que en las dos últimas pruebas de ayer, fueron descalificados por protestas de sus rivales. Una pena ya que con los puestos conseguidos en las tres pruebas de hoy, primero, cuarto y tercero, hubieran afianzado su tercer puesto y comprimido mucho la lucha por el segundo.

Entre los Hansa 303 masculino, el polaco Chichocki, sigue líder con 10 puntos, el segundo puesto es para el australiano Symonds con 18 y el tercero para el representante de Taipéi Wu con 22. El primer español en el puesto 12 para el mallorquín Toni Ferra con 47

En la jornada del sábado, ultima del formato que se ha venido utilizando hasta ahora, se determinaran que barcos pasaran el domingo a disputar la denominada “medal race” que será la que otorgue los títulos y defina la composición final de los pódium de cada clase.