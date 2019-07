Longboard El XVIII Salinas Longboard Festival se celebrará del 25 al 28 de julio en Salinas Es la prueba más importante de España en la modalidad de tabla larga

Aprovechando la mayor concentración del Longboard del calendario nacional, en la pasada edición cerca de 200 inscritos, se disputará, por segundo año consecutivo, el Campeonato de España de la modalidad. Al Open y la categoría amateur incorporamos una modalidad mixta denominada Copa de las Naciones, una competición por equipos donde los tres integrantes deberán ser del mismo país con importantes premios en metálico.

A falta del grueso de las inscripciones, está confirmada la presencia del californiano Matthew Dalton, del surfista francés, nº1 en Europa a día de hoy, Nathan Shaudum, la italiana Francesca Rubegni y el brasileño Augusto Olinto ganador de las últimas tres ediciones.

En la pasada edición establecimos la igualdad de premios para hombres y mujeres.

Este año damos un paso más por la integración y celebraremos el I Campeonato de Longboard Adaptado en colaboración con la Federación Asturiana, donde los participantes, que habitualmente compiten en tabla corta, afrontarán el reto del longboard. Ente los competidores Carmen López, la surfista invidente que escucha las olas, cuarta en el último mundial de California y plata en el Campeonato de Europa de surf adaptado hace unos días.

Salinas, 2 de Julio.- Salinas Longboard Festival, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado, es un acontecimiento que aúna el surf, la música y el ocio a pie de una de las playas más hermosas de Asturias. Miles de personas de todas las edades y nacionalidades se dan cita esos días para disfrutar de una experiencia diferente.

Tendremos dos zonas de acampada sólo para furgonetas y autocaravanas. Somos un evento amigo de la furgoneta y las mascotas. El carácter abierto de la competición, un cuidado programa de actividades paralelas para todos los públicos y edades, hacen del Salinas Longboard Festival destino de miles de jóvenes pero también de familias al completo que disfrutan de diferentes formas.

Habrá una importante zona market (25 puestos en pleno paseo y 60 reunidos en una carpa) y una selección de 25 foodtrucks, con una apuesta muy fuerte de comida biológica.

El mundo del skate, tan unido tradicionalmente al surf, tendrá un protagonismo relevante de la mano de Sergio Evans, este joven skater se ha convertido a pesar de su sordera en uno de los mejores de Europa y en un ejemplo de superación. De nuevo tendremos el Campeonato de Skate, exhibiciones y habrá una importante zona donde testar las últimas innovaciones del sector.

La música es fundamental en Salinas Longboard y tras las mágicas puestas de sol que el enclave ofrece, en el Escenario San Miguel, a pie del paseo marítimo, tendrán cabida bandas de estilo Surf y de otros palos, como Los Trikinis, Otus Scops, los Varonas, AlberSolo &the Firebirdblues, la banda tributo The Best of Foo o los rockeros madrileños Kitai. Estos conciertos son gratuitos.

Para los más jóvenes, en la llamada “zona Vietnam” que se sitúa en un gran prado en las inmediaciones de la playa, junto a un pinar, se celebrará la primera edición de Foresto Long Fest, con Dj de electrónica dance con artistas como: Carlos Jean, Dj Nano, Les Castizos acompañados de Deivhook, Myriam Rodilla, los Djs de electrónica Dance Regionales. Estas actuaciones serán de pago, se puede conseguir un bono a precio especial de lanzamiento en la página